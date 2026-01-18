Бербок высказалась против покупки Гренландии

Покупка Гренландии противоречит международному праву так же, как и захват, заявила глава Генассамблеи Анналена Бербок в интервью Sky News. Вопрос журналиста касался легитимности возможной сделки по приобретению Вашингтоном острова у Дании.

Анналена Бербок, председатель Генассамблеи ООН:

"Право на суверенитет принадлежит народу каждой страны. И народ Гренландии, как и народ Дании, предельно ясно обозначил свою позицию: речь идет об их праве на самоопределение. Международное право здесь также однозначно. Да, мы живем во времена, когда некоторые пытаются поставить под сомнение эти международные правила, но каждому следует задуматься - что будет следующим шагом".

Местные жители выступают против планов США