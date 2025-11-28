В Германии вводят чрезвычайные меры безопасности на период рождественских торжеств: в городах, где открываются праздничные ярмарки, устанавливаются бетонные барьеры, там будут нести круглосуточную службу представители полиции. Мэриям предложено принимать во внимание, что террористическая опасность существенно возросла и атаки на мирных граждан возможны в любой момент.



Ряд небольших городов просто отменил все праздничные мероприятия - им не позволяет ужесточить полицейский режим дефицит бюджетов: совокупный долг муниципалитетов вырос в текущем году до 30 млрд, и многие населенные пункты близки к банкротству.