Без договора и доверия: куда качнется ядерный маятник после краха ДСНВ?

Более чем 50-летняя эпоха договорного ограничения стратегических ядерных вооружений (ДСНВ) завершилась. О причинах краха ключевого соглашения, оставшегося без продления, и о том, что ждет мир в новой реальности, рассказал военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский.

По словам эксперта, прекращение действия договора оставило международную систему безопасности без основополагающего документа, десятилетиями обеспечивавшего стратегическую стабильность. Была утрачена не просто юридическая норма, но и критически важный механизм взаимного доверия.

"Более чем 50 лет - это все-таки давало какую-то стратегическую стабильность, делало понятными для противников движения друг друга. Мало того, верификационный механизм, который был очень сильно развит, давал хоть какую-то часть доверия друг другу. На сегодняшний день ни договора, ни доверия нет", - констатировал Александр Тиханский.

Особую роль играли инспекции на местах, позволявшие сторонам проверять не только развернутые системы, но и арсеналы на хранении. Теперь этот инструмент ушел в прошлое.

Россия еще в сентябре 2025 года предлагала продлить договор, но эта возможность администрацией Трампа использована не была. Корни ситуации уходят в первую каденцию президента США (2017-2021 гг.), когда Вашингтон, обсуждая новый договор, настаивал на включении в него Китая.

"Трамп тогда хотел ввести третью сторону - Китай, но это вообще полностью было нивелировано. Работа над новым договором даже и не начиналась", - вспомнил эксперт.

Позже, при Байдене, договор был продлен в срочном порядке, так как времени на выработку нового уже не оставалось. Сейчас, по словам Александра Тиханского, "договор закончился, продлять нечего".

Одной из ключевых причин нежелания США сохранять старые рамки эксперт называет период активной модернизации ядерных арсеналов, особенно носителей.

"Основное желание США - это как раз подойти к этим носителям. Поскольку те вооружения, которые появились и даже опробованы Российской Федерацией, - "Орешник", "Авангард", "Кинжал", "Циркон", "Посейдон", "Сармат" - это все, естественно, дергает, немножко нервирует США", - отметил аналитик.

Таким образом, по его мнению, Вашингтон хочет нового договора, который позволил бы "запретить то, чего у меня нет, а у тебя есть".

Ключевым негативным последствием краха ДСНВ эксперт называет полный демонтаж системы верификации. Если раньше сторона могла запросить инспекцию и воочию проверить объект, даже на складе, то теперь этот инструмент доверия утрачен. Остались лишь элементы так называемых "джентльменских соглашений", как в случае с предупреждениями о пусках.

"Раньше то, что не вычислялось спутниками, я мог заказать, например, у вас, приехать на этот объект и посмотреть его воочию. Сегодня кроме этого звонка о том, что тогда-то будет проходить пуск, больше ничего нет", - объяснил Александр Тиханский.

Говоря о последствиях, аналитик не ожидает мгновенной и неконтролируемой гонки вооружений, которая ограничена промышленными возможностями сторон. Однако мир ждет "полный сброс всех юридических рамок".

Особую опасность представляет наращивание США своего ядерного присутствия в Европе. Александр Тиханский напомнил о планах Вашингтона разместить к 2026-2027 годам ракеты средней дальности с ядерными боеголовками на континенте.

"Это возвращение в ту стадию международных отношений и европейской ситуации по безопасности в 1980-е годы. Конечно же, это никого не прельщает", - подчеркнул он.

Прогноз эксперта неутешителен: без нового всеобъемлющего соглашения эскалация станет вопросом ближайших двух-трех лет, по мере завершения программ модернизации.