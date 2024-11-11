Безопасность, "Орешник", ядерная доктрина и переговоры. Главное из пресс-конференции Путина

Сотни журналистов и более миллионов вопросов. 19 декабря международным ньюсмейкером стал президент России. "Орешник", новая ядерная доктрина и место в ней Беларуси, и, конечно, конфликт в Украине - это основные, но далеко не единственные темы на пресс-конференции Путина.

Расскажем, какие вопросы внешней политики сегодня наиболее волнуют журналистов, какие традиции сложились за годы проведения подобных конференций.

В 2024 году большую пресс-конференцию Владимира Путина объединили с прямой линией. Журналисты задавали вопросы из зала Гостиного двора Москвы, а граждане России и других государств - по видеосвязи. Вопросы можно было присылать заранее. В этом году их более 2 млн.

Конечно, задать вопрос получается не у каждого, поэтому журналисты идут на разные уловки, чтобы привлечь к себе внимание. Например, женская половина всегда делает ставку на яркие цвета. В этот раз в топе красный, фиолетовый и розовый.

Дина Газалиева, заместитель гендиректора медиахолдинга ТНВ (Татарстан, Россия):

"В прошлом году была в белом. Думаю, белый уже не так ярко оказывается. Очень много девчат в красном, но я решила, что буду оригинальный, буду в розовом. Но мне кажется, жизнерадостно очень, внимание привлекает ярко-розовый".

Сегодня одной из центральных тем конференции были вопросы международной безопасности. Как отметил Владимир Путин, сейчас с Россией воюют практически все страны НАТО. Использование нового комплекса "Орешник", которому нет аналогов в мире, это возможность задуматься, стоит ли накалять ситуацию. А западным экспертам, которые не воспринимают это оружие всерьез, президент России предложил провести "высокотехнологичную дуэль".

Владимир Путин, Президент России:

"Если те эксперты западные так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и США, кто им платит за их анализ, произвести некоторый такой технологический эксперимент. Скажем, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?"

Владимир Путин, Президент России

Обсуждали новую ядерную доктрину. Теперь если России будет угрожать реальная военная опасность со стороны агрессивно настроенных государств, она вправе применить оружие такого класса. Также под ядерный зонтик защиты попадает ее ближайший союзник Беларусь.

Владимир Путин, Президент России:

"Если такие же угрозы будут создаваться для нашего союзника, члена Союзного государства - для Беларуси, то Российская Федерация будет это рассматривать так же, как создание аналогичных угроз для самой России. И мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко. И я думаю, это очень важная компонента обновленной ядерной стратегии Российской Федерации".

Конечно, острая тема - это ситуация в Украине. Отвечая на вопрос, готова ли Москва к переговорам с Киевом, Владимир Путин отметил, что Россия готова и к переговорам, и к компромиссам. Но это касается законной власти, а ни Зеленский, ни его окружение сейчас нелегитимны. Для этого в стране надо провести выборы. Кстати, многие эксперты в кулуарах пресс-конференции отмечали, что если бы у Украины в 2014 году был такой лидер, как у Беларуси, военного конфликта удалось бы избежать.

Александр Малькевич, журналист, член Совета по правам человека при Президенте России:

"Всему миру в 2020 году Александр Григорьевич показал, как должна действовать власть, когда пытаются извне организовать что-то типа майдана. Мы видим, что не очень, к сожалению, получается в Грузии. Мы видим, к чему все пришло в Украине, тем мощнее, масштабнее, еще более осознается там и фигура, и поступки Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом говорю на любой площадке, не только для вас. Вот он показал, как должен поступать национально ориентированный лидер, заботящийся о своей стране, о народе".

Обсуждали и тему эскалации на Ближнем Востоке, в частности, израильско-палестинский конфликт, и ситуацию в Сирии.

Конечно, были темы, которые разряжали серьезную обстановку пресс-конференции. Так, для повышения рождаемости предложили разрешить многоженство. Также интересовались, когда будет захоронено тело Ленина, как бороться с нецензурной речью.