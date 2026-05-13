Bild: автопроизводитель Mercedes-Benz продал все свои салоны в Берлине

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продал все свои салоны в Берлине, сообщает Bild. Речь идет о семи торговых точках, в которых работают около 1,5 тыс. сотрудников.

По имеющимся сведениям, концерн также намерен продать автосалоны в Гамбурге, Мюнхене и в регионе Рейн-Рур, что может оставить без работы в общей сложности 8 тыс. человек.

Трудные времена переживает и другой немецкий автогигант. Компания IAV, половина которой принадлежит Volkswagen, намерена уволить 1400 сотрудников. Предприятие занимается разработкой инженерных решений и программного обеспечения для автомобильной отрасли. Против планов по увольнению у штаб-квартиры компании в Берлине прошла акция протеста.