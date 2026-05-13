Битва за космос: Вашингтон и союзники разрабатывают план орбитальной войны

Космическое командование США вместе с союзниками планирует до конца года подготовить план ведения потенциальной будущей орбитальной войны. Сейчас коалиция активно разрабатывает общую концепцию защиты своих объектов в космосе.



В программе участвуют Великобритания, Германия, Франция, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Страны уже провели ряд учений по слежению за космическими объектами и отработали сближение аппаратов на орбите.