У украинских энергетических компаний закончились запасы оборудования и критически важных расходных материалов, пишет агентство Bloomberg и предупреждает: под угрозой полного обесточивания могут оказаться обширные территории левобережной Украины. Речь идет о регионах, где до 2022 года проживало порядка 15 млн человек и где энергосистема уже работает на пределе возможностей.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 25-го года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. Последние несколько дней жители Киева остаются без электричества из-за длительных аварийных отключений.