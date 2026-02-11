3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Bloomberg: Зеленский принял предложение США, но "не в восторге" от него
Автор:Редакция news.by
Зеленский утверждает, что Вашингтон предложил провести следующий раунд переговоров по мирному урегулированию в США 17-18 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В материале отмечается: Зеленский вновь повторил, что "не в восторге" от предложения американской стороны установить свободную экономическую зону, но заявил, что Киев готов к обсуждению этой темы на следующей встрече.