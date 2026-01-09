Более 450 задержанных рейсов: московские аэропорты работают с перебоями

Непогода бушует и в Москве. Рекордные снегопады затормозили работу аэропортов. Свыше 450 рейсов были отменены или задержаны. Российскую столицу накрыл балканский циклон "Фрэнсис".



За пару дней выпало больше половины месячной нормы осадков. Циклон принес сильную метель и порывы ветра до 18 м/с. Снегопад уже побил рекорды. Прогнозируется, что к вечеру высота сугробов в Москве может достичь 65 см.



И все же воздушные гавани пытаются продолжать работу, все службы работают в усиленном режиме. По данным Минтранса России, с начала суток выполнено почти 500 рейсов.