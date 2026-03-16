Более 86 % казахстанцев поддержали новую Конституцию на референдуме
По предварительным данным, при явке более 75 % за новую Конституцию Казахстана проголосовали от 86 до 88 %.
Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования. Это уже седьмая реформа Основного закона за 35 лет независимости республики и второй конституционный референдум за 7 лет правления Токаева.
Вопрос на голосовании был один: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"
Таким образом, люди голосовали не за отдельные поправки, а за весь документ сразу.
Главные изменения - учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, создание высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы - Народного совета - и закрепление приоритета национального права над международным.