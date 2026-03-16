Более 86 % казахстанцев поддержали новую Конституцию на референдуме

По предварительным данным, при явке более 75 % за новую Конституцию Казахстана проголосовали от 86 до 88 %.

Официальные результаты референдума будут опубликованы в СМИ в течение семи дней после голосования. Это уже седьмая реформа Основного закона за 35 лет независимости республики и второй конституционный референдум за 7 лет правления Токаева.

Вопрос на голосовании был один: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Таким образом, люди голосовали не за отдельные поправки, а за весь документ сразу.