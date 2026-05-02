Более 90 млн жителей ЕС на грани бедности

Европа на грани бедности. Под ударом нищеты более 90 млн жителей ЕС. Свежие данные приводит Евростат.

Почти каждый пятый европеец сталкивается с серьезными материальными трудностями или нехваткой работы. Самая сложная ситуация наблюдается в Болгарии, Греции и Румынии, где под угрозой находится более четверти населения.

В Германии и Франции эти показатели также тревожно высоки - более 20 % населения. Ситуация усугубляется постоянным ростом цен на базовые нужды, включая отопление жилья и продукты питания.

