Более трети компаний в Германии намерены сократить рабочие места в 2025 году

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf62bcdb-3982-444e-a262-a4dc2a678f95/conversions/f0088422-e717-49ad-8659-7385bf918855-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf62bcdb-3982-444e-a262-a4dc2a678f95/conversions/f0088422-e717-49ad-8659-7385bf918855-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf62bcdb-3982-444e-a262-a4dc2a678f95/conversions/f0088422-e717-49ad-8659-7385bf918855-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf62bcdb-3982-444e-a262-a4dc2a678f95/conversions/f0088422-e717-49ad-8659-7385bf918855-xl-___webp_1920.webp 1920w

Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW), сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

"Немецкая экономика находится в глубоком кризисе. Более чем каждая третья компания планирует инвестировать в текущем году меньше, чем в 2024 году. Около 35 % компаний планируют сократить рабочие места", - сообщается в пресс-релизе на сайте института.

Вместе с этим, приняли участие в опросе IW относительно их деловых ожиданий в этом году более 2 тыс. компаний. И особенно пессимистично настроены компании в строительном и промышленном секторе.

Отмечается, что ситуация остается трудной еще с осени 2023 года, а объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют ее. Эксперт института Михаэль Гремлинг уточнил, что торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики.

"Новое правительство Германии должно предпринять ответные меры в тесном сотрудничестве с ЕС, чтобы обеспечить предприятиям как можно большую стабильность в эти нестабильные времена", - отметил эксперт.