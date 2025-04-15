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Более трети компаний в Германии намерены сократить рабочие места в 2025 году
Более трети компаний в Германии планируют сократить рабочие места в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW), сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
"Немецкая экономика находится в глубоком кризисе. Более чем каждая третья компания планирует инвестировать в текущем году меньше, чем в 2024 году. Около 35 % компаний планируют сократить рабочие места", - сообщается в пресс-релизе на сайте института.
Вместе с этим, приняли участие в опросе IW относительно их деловых ожиданий в этом году более 2 тыс. компаний. И особенно пессимистично настроены компании в строительном и промышленном секторе.
Отмечается, что ситуация остается трудной еще с осени 2023 года, а объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины дополнительно осложняют ее. Эксперт института Михаэль Гремлинг уточнил, что торговая война создает огромную нагрузку на компании и представляет собой серьезное испытание для немецкой экономики.
"Новое правительство Германии должно предпринять ответные меры в тесном сотрудничестве с ЕС, чтобы обеспечить предприятиям как можно большую стабильность в эти нестабильные времена", - отметил эксперт.
Президент США Дональд Трамп ранее, 2 апреля, объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Вместе с этим 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда стран и территорий, введенных по принципу взаимности. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров и в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10 %". Одновременно лидер США повысил тарифы на китайскую продукцию. Общая пошлина на товары из КНР на данный момент достигает 145 %.