Большинство граждан Казахстана высказались за новую Конституцию

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции. По предварительным данным, при явке более 75 % за проголосовали почти 87 % человек. Это уже седьмая реформа Основного закона за 35 лет независимости республики и второй конституционный референдум за 7 лет правления Токаева.





Вопрос на голосовании был один: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в СМИ 12 февраля 2026 года?"

Таким образом, граждане голосовали не за отдельные поправки, а за весь документ в целом.





Главные изменения: учреждение поста вице-президента, переход от двухпалатного парламента к однопалатному, создание высшего консультативного органа с правом законодательной инициативы - Народного совета. Кроме того, закрепляется приоритет национального права над международным. Новая редакция Конституции должна вступить в силу 1 июля 2026 года.

В наблюдении за процессом голосования в составе различных миссий приняли участие белорусские парламентарии. Отмечен высокий уровень организации электорального процесса, а также информированности населения о нововведениях. Отрадно, что голосование совпало с праздничной для Беларуси датой - Днем Конституции.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Условия, созданные для голосования, должны быть максимально доступны. В рамках нашей миссии, мы, конечно же, эти моменты отмечаем. Отмечается достаточная активность избирателей старшего поколения и молодого возраста. Это значит то, что казахстанцам небезразлично их будущее, будущее их страны. И это дорого стоит".