Бойня в турецкой школе вызвала массовые протесты в Анкаре

В Турции в результате стрельбы в школе в Кахраманмараше около 20 человек получили ранения и как минимум 4 погибли. Среди них 3 учеников и 1 преподаватель. Об этом сообщил губернатор, он приехал на место происшествия. По его словам, нападавший зашел в класс, где занимались пятиклассники, и открыл огонь. Некоторым ученикам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.