Бойня в турецкой школе вызвала массовые протесты в Анкаре
В Турции в результате стрельбы в школе в Кахраманмараше около 20 человек получили ранения и как минимум 4 погибли. Среди них 3 учеников и 1 преподаватель. Об этом сообщил губернатор, он приехал на место происшествия. По его словам, нападавший зашел в класс, где занимались пятиклассники, и открыл огонь. Некоторым ученикам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.
Стрельба в городе Кахраманмараш: в Турции вторая трагедия в школе за два дня
По предварительным данным, пострадали не менее 6 человек, пишут местные СМИ
Как сообщается, преступник был обезврежен работником учебного заведения. На месте происшествия работают многочисленные полицейские отряды и скорые. Это уже второй за 2 дня случай стрельбы в школе в Турции. По этой причине в Анкаре на улицы вышли протестующие. Люди около здания Министерства образования требуют отставки правительства. Как сообщают СМИ, на месте демонстрации начались столкновения с полицией.