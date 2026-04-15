Стрельба в городе Кахраманмараш: в Турции вторая трагедия в школе за два дня

В Турции произошла вторая за 2 дня стрельба в школе. На этот раз инцидент произошел в Кахраманмараше. На место направлены машины скорой помощи и полицейские подразделения. По предварительным данным, пострадали не менее 6 человек, пишут местные СМИ.

По имеющимся сведениям, нападавший сначала выстрелил в воздух на школьном дворе, затем зашел во внутрь учебного учреждения, где продолжил стрельбу. Некоторым ученикам пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. Другие забаррикадировались в классах. Напомним, стрельба в школе Турции произошла 13 апреля на юго-востоке страны. Вооруженный дробовиком ученик напал на лицей. Пострадали не менее 17 человек. Нападавший покончил с собой.