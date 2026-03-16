Британия оказалась на пороге энергокризиса из-за мизерных запасов газа

Великобритания оказалась на пороге затяжного энергетического кризиса из-за нехватки мощностей для хранения газа. The Financial Times сообщает: ведущие энергетические компании страны официально обратились к правительству с требованием немедленно увеличить объемы газохранилищ.

На данный момент британские резервы способны обеспечить внутренний спрос лишь на 10 дней, в то время как в странах Евросоюза этот показатель достигает нескольких недель.

С начала военной операции США на Ближнем Востоке цены на газ как в Великобритании, так и в странах ЕС взлетели на 50 %. Кроме того, им приходится конкурировать с азиатским регионом за поставки этого ресурса.