Британия оказалась на пороге энергокризиса из-за мизерных запасов газа
Великобритания оказалась на пороге затяжного энергетического кризиса из-за нехватки мощностей для хранения газа. The Financial Times сообщает: ведущие энергетические компании страны официально обратились к правительству с требованием немедленно увеличить объемы газохранилищ.
На данный момент британские резервы способны обеспечить внутренний спрос лишь на 10 дней, в то время как в странах Евросоюза этот показатель достигает нескольких недель.
С начала военной операции США на Ближнем Востоке цены на газ как в Великобритании, так и в странах ЕС взлетели на 50 %. Кроме того, им приходится конкурировать с азиатским регионом за поставки этого ресурса.
Эксперты предупреждают: без экстренных госинвестиций и расширения инфраструктуры Соединенное Королевство останется беззащитным перед любыми перебоями в поставках и резкими скачками цен на мировых рынках.