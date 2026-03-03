3.75 BYN
Британия приводит свои эсминцы в состояние готовности из-за эскалации на Ближнем Востоке
США пытаются убедить страны Ближнего Востока, пострадавшие в результате эскалации ситуации в регионе, присоединиться к нанесению ударов по Ирану. Об этом сообщает портал Аль Монитор, который базируется в США.
По его данным, в данный момент страны Персидского залива рассчитывают на скорую деэскалацию и окончание операции. Но Вашингтон считает, что их участие поможет быстрее завершить боевые действия.
В общей сложности над государствами региона было перехвачено более 500 баллистических ракет и более 110 беспилотников, запущенных Ираном в ответ на американо-израильские атаки. Целью Тегерана были американские военные базы. В самом Иране ударам, кроме правительственных и военных объектов, подверглись и предприятия. МАГАТЭ подтвердило наличие повреждений зданий ядерного объекта в Натанзе, радиологических последствий не ожидается.
Также сообщается, что на фоне эскалации Великобритания привела в состояние повышенной готовности один из своих эсминцев типа 45. Он оснащен зенитным ракетным комплексом, способным сбивать беспилотники и иранские гиперзвуковые ракеты. Ранее Минобороны Великобритании подтвердило, что атаке двух беспилотников подверглась база ВВС на Кипре.