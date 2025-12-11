3.75 BYN
Британские и французские банки против конфискации российских активов
Автор:Редакция news.by
В Лондоне и Париже не желают рисковать из-за Украины. Британские банки вслед за французскими отказались поддержать идею конфискации замороженных российских активов на сумму около 11 млрд евро для Киева.
Причина в том, что правительство не предложило им компенсацию на случай, если Москва ответит зеркальными мерами. Они опасаются судебных исков со стороны России, которая будет оспаривать право собственности, к тому же юридический риск особенно велик, если Украина не сможет вернуть средства.