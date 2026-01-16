Градус повышается. В политическом дискурсе все чаще мелькают слова о "неизбежности конфликта", "необходимости усиления обороны", "готовности к любому сценарию". Британский премьер озвучил планы Великобритании на столетнюю войну с Россией руками украинцев. Стармер подчеркнул: "Народ Украины не должен сомневаться. Мы будем с вами сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет".