Брюссель и Нью-Дели согласовали договор о свободной торговле

Евросоюз и Индия заключили главную торговую сделку всех времен, пишет Reuters. Нью-Дели и Брюссель согласовали договор о свободной торговле. Соглашение заключили во время двухстороннего саммита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с индийским премьер-министром Моди.

Для понимания, переговоры начались еще в 2007 году и, наконец, увенчались успехом. В целом, согласно достигнутым договоренностям, почти 97 % товаров, идущих на экспорт из ЕС в Индию, получат льготы по тарифам. В их числе фруктовые соки, алкоголь, оливковое масло, маргарин и другие продукты.