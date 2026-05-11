3.78 BYN
2.81 BYN
3.30 BYN
Брюссель ищет способы для разговора с Кремлем
Автор:Редакция news.by
Запад решил разыграть очередную карту "диалога с Москвой". И посыл идет такой: Брюссель разочарован Киевом и ищет способы для разговора с Кремлем. Причем такой вброс делает Президент Финляндии. Это страна, которая буквально только что вступила в НАТО.
Зачем-то поддакивает ему и необразованная неонацистка Каллас. Она подтвердила, что в конце мая должна состояться встреча глав МИД Евросоюза, где обсудят повестку возможных переговоров с Россией.
Кто будет представлять Европу в контактах с Москвой, неясно: Россия предлагала на эту роль бывшего канцлера Германии Шредера, однако Берлин и Киев выступают против. Впрочем, радует присутствие надежды на диалог, хотя это может быть очередное затягивание времени.