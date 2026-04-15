Брюссель предупреждает о длительном энергетическом кризисе в ЕС

О вероятном длительном энергетическом кризисе предупреждает Брюссель. Со ссылкой на дипломатические источники агентство Reuters пишет, что в случае продолжения ближневосточного конфликта страны ЕС ждет неутешительное будущее.



Согласно одному из сценариев Еврокомиссии, энергетические рынки могут столкнуться с длительным шоком предложений и резкими скачками цен, что серьезно отразится на цепочках поставок в различных отраслях.



На этом фоне для смягчения ситуации страны вынуждены принимать меры. К примеру, Литва вводит так называемый потолок цен для своих производителей топлива. Ранее им снизили акциз, но ограничения оказались недейственными: топливо не подешевело, а продавцы просто стали больше зарабатывать.