Брюссель шантажирует Венгрию выделением кредита

Евросоюз заморозил Венгрии кредитную программу на сумму в 16 млрд евро. Так Брюссель пытается наказать официальный Будапешт за попытки блокировать финансовую помощь ЕС Украине.

Как известно, уже несколько месяцев премьер Виктор Орбан блокирует выделение Киеву 90 млрд евро. Премьер Венгрии требует возобновления прокачки нефти для его страны по трубопроводу "Дружба".