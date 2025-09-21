Брюссель сократил финансирование сельского хозяйства Литвы на 20 %

Литва попросила у ЕС денег, но взамен субсидии только урезали. Минсельхоз балтийской республики попросил денег у Еврокомиссии на развитие сельского хозяйства, однако в ответ регулятор урезал бюджет помощи по данному направлению на 20 %.

Теперь на период с 2028 по 2034 год в еврофондах для Литвы предусмотрено лишь чуть более 4 млрд евро, что на 1 млрд меньше запланированного.