Брюссель сократил финансирование сельского хозяйства Литвы на 20 %
Автор:Редакция news.by
Литва попросила у ЕС денег, но взамен субсидии только урезали. Минсельхоз балтийской республики попросил денег у Еврокомиссии на развитие сельского хозяйства, однако в ответ регулятор урезал бюджет помощи по данному направлению на 20 %.
Теперь на период с 2028 по 2034 год в еврофондах для Литвы предусмотрено лишь чуть более 4 млрд евро, что на 1 млрд меньше запланированного.
Как отметили в Минсельхозе, объем средств слишком мал и недостаточен для нужд и стратегических целей отрасли. Более того подобное решение Еврокомиссии создает риск перекладывания ответственности с Брюсселя на национальный уровень.