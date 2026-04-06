В Венгрии кипит ожесточенная предвыборная борьба. До голосования осталось меньше недели, а кто победит - абсолютно неясно, но спокойно точно не будет. Подробности смотрите в "Понятной политике".

Главный лейтмотив кампании - Орбан против всех. Европа жаждет поражения премьера, который своей независимой политикой давно стал для Брюсселя костью в горле. Более того, ЕС нагло вмешивается в выборы и делает все, чтобы правящая партия потерпела фиаско.

Он открыто говорит всю правду о Зеленском, заблокировал кредит Украине на 90 млрд евро, дружит с Россией. Виктору Орбану и его команде сегодня действительно тяжело. Оттого и грядущие выборы - это уже не просто внутреннее электоральное событие, а настоящее столкновение, за которым следит вся Европа, ведь результат может повлиять на будущую политическую архитектуру всего ЕС.

Орбан политик опытный. Впервые пост премьера занял в 1998 году, тогда ему было всего 35 лет. Но настоящая эпоха правления началась после победы в 2010-м. С тех пор он бессменно руководит страной и после ухода Меркель именно его называют главным долгожителем среди европейских лидеров. За это время изменилась Венгрия и очень сильно Европа. И так тяжело в электоральных баталиях Орбану, кажется, еще не было никогда.

"Брюссельская империя" против Орбана - почему выборы в Венгрии превратились в геополитическую битву

Чем ближе финиш - тем скандальнее гонка. Так местные СМИ обнародовали план оппозиции в случае победы отказаться от российских энергоносителей. Заплатить за это по традиции должны обычные граждане. Орбан тут же заявил, что оппоненты "разорят венгерские семьи" и ввергнут страну в катастрофу.

Документ, под названием "План энергетической перестройки" оппозиционной партии "Тиса", не предназначался для обнародования широкой публике. Его слил бывший советник "Тисы" Балаж Черча, который вышел из партии из-за несогласия с ее руководством. Автором энергетических реформ является экс-сотрудник транснациональной нефтегазовой компании Shell Иштван Капитань. В случае смены власти в Венгрии ему прочат один из министерских портфелей в новом правительстве.

Дальнейший сценарий довольно прост - уже на первом после выборов заседании парламента "Тиса" вносит законопроект о запрете импорта российского бензина и дизеля, а на первом заседании правительства заявит, что Венгрия прекращает закупки российских энергоносителей.

Знакомые нотки, не правда ли? Шесть лет назад и в Беларуси был похожий сценарий и некая программа реформ, которую потом сторонники мятежа стыдливо стерли из интернета. Там тоже было собрание радикальных идей - от разрыва связей с Россией и выхода из всех интеграционных объединений до жесткого прозападного пути.

Еще в начале января МИД Венгрии заявил: "Мы ожидаем вмешательства в выборы со стороны ЕС". Ждать пришлось недолго. Поначалу Брюссель решил давить на Орбана через карманного Зеленского.

Киев развернул против Будапешта самую настоящую энергетическую войну. В конце января, якобы из-за "российского обстрела" и якобы из-за повреждения нефтепровода "Дружба", Украина прекратила поставки нефти для Венгрии. Удар максимально чувствительный. Ведь "Дружба" - 92 % всего нефтяного импорта для Венгрии.

Поступок Киева выглядит надменным и циничным, а абсурдный предлог не выдерживает никакой критики. Судите сами: никаких доказательств повреждения трубопровода Украина не предоставила. Еврокомиссия вроде бы решила разобраться и направила в Киев группу инспекторов, дабы те оценили истинное положение дел. Но группа уже несколько недель болтается там без дела, ее просто не подпускают к объекту. Эксперты говорят про откровенное давление на Орбана по указке Брюсселя - обрушить экономику, а вместе с ней и рейтинг премьера.

Обран отмалчиваться не стал и за подобный шантаж ударил Зеленского по больному - наложил вето на уже одобренный Брюсселем многомиллиардный кредит для Украины. 90 млрд евро теперь, как та группа инспекторов, тоже повисли в воздухе. Без них в апреле киевская казна опустеет, у страны не будет денег на покупку оружия.

Дальше - больше. Венгерский премьер заявил, что украинские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры главы венгерского МИД. Разговор Сийярто и Лаврова двухлетней давности слили аккурат перед выборами. Кроме того, он обвинил украинские спецслужбы в вербовке венгерских граждан для работы на оппозицию.

В эфире венгерского телеканала также выступил бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Будапешта. Он утверждает, что оппозиция каждую неделю получает из Киева наличными 5 млн евро, которые привозят в спортивных сумках.

В начале марта венгерские силовики задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка". Они везли из Вены 9 кг золота, 40 млн долларов и 35 млн евро. По версии Киева, в Украину, однако Будапешт утверждает, что деньги предназначались политическим противникам Орбана.

У Зеленского с Орбаном давно не задалось. Ну еще бы. Кто в Киеве вытерпит такое. Венгерский премьер не поддерживает военный фанатизм Запада и выступает за мирное урегулирование конфликта, не собирается умирать за Украину и тратить на нее деньги своих же граждан.

Политологи говорят о том, что в случае победы Орбана его противники вполне могут устроить майдан, как в Киеве в 2014 году. Тогда на "революцию достоинства" деньги везли самолетами, с Будапештом в этом плане проще, ведь граница Венгрии с остальными странами ЕС открыта в рамках шенгена. А в стране целая россыпь НКО, которые финансирует Евросоюз.

На мнение самих венгров Брюсселю попросту наплевать. Даже если Орбан выиграет и состряпать майдан не получится, Брюссель церемониться не намерен и рассматривает разные варианты, как лишить его власти - от непризнания выборов до лишения права голоса в ЕС.

