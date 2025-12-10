Ожидается, что брюссельский коррупционный скандал станет крупнейшим за последние 25 лет. Точкой отсчета является другой резонансный случай, имевший место в 1999 году. Тогда из-за финансовых махинаций в отставку ушла Еврокомиссия Жака Сантера в полном ее составе - то есть 20 человек.

Это событие послужило началом институциональной и законодательной перестройки, которая создала ряд законов и механизмов для пресечения коррупции в дальнейшем. Об эффективности мер судить доступно лишь спустя долгие годы.

Фигурантами нового дела о коррупции в Брюсселе стали те, кем принято олицетворять европейские институты. Стефано Саннино и Федерика Могерини. Первый является высокопоставленным чиновником Европейской комиссии. С 2021 по 2024 год он был фактически вторым человеком в европейской дипломатической службе. Фредерика Могерини с 2014 по 2019 год была верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а после 2020 года стала руководителем Колледжа Европы. Третий фигурант дела - неназванный высокопоставленный сотрудник данного учебного заведения, по некоторой информации, занимавший должность проректора учреждения. Именно колледж превратили в механизм выгодоприобретения путем тендеров, откатов, лоббирования и разглашения служебных тайн.

Федерика Могерини

Верхушка Брюсселя комментировать коррупционный скандал не пожелала. Если в далеком 1999-м почву махинаций решили удобрить горькой россыпью антикоррупционных механизмов, то сейчас огород, чащу, бурелом (в общем, то, что осталось от европейского сада) раскопали, но с одной лишь целью - похоронить скандал поглубже. Глава евродипломатии Кая Каллас и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен от него отстранились, комментировать по существу не стали. Жозеп Боррель также нем. И представить себе трудно, что европолитики, обвиняющие всех своих оппонентов в нарушении демократии и коррупции, видя их же перед своим носом, смогли как-то удержаться от порицаний и нравоучений.

По цепочке после Брюсселя коррупционные схемы вскрылись в НАТО, что пришлось даже на время расследования прервать контракты с Израилем на поставки оружия. Троицу глобальных махинаторов закрывает Украина. Киев, ЕС, НАТО объединяет минимум один факт - украинский конфликт. В попытке не потерять позиции, не дать раздуться коррупционным скандалам они покрывают друг друга.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"На последнем заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС было странно, что никто не упомянул о масштабном коррупционном скандале, который продолжается в Украине. Никто не потребовал отчета от украинцев за сотни миллиардов евро поддержки ЕС после того, как стало известно, что организованная коррупция существует на высших государственных уровнях в Украине, и деньги европейских налогоплательщиков оказались в руках военной мафии. Я думаю, что теперь ясно, почему Брюссель не требует отчетности от Киева, потому что именно то, что происходит в Киеве, происходит и в Брюсселе - огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал и в Брюсселе. И очевидно, что в Брюсселе не хотят уделять слишком много внимания украинской коррупционной сети, потому что Брюссель сам переплетен подобной сетью и не хочет выставлять это на свет".

Петер Сийярто

Выходит, что украинский коррупционный скандал, начатый НАБУ и САП с подачи США для ускорения мирного процесса, а затем вспыхнувшее расследование в ЕС, стали скорее не способствующим разрешению конфликта фактором, а, наоборот, поводом Киеву и Брюсселю крепче объединиться и продолжать боевые действия. Ко всему нельзя не брать во внимание всю выгоду тех, кто сохранению человеческих жизней предпочитает деньги.

Дональд Трамп (младший), американский бизнесмен:

"Одно из самых удивительных событий, свидетелем которого я стал этим летом в Монако: мы ездили по городу, и в обычный день примерно 50 % всех суперкаров - Bugatti, Ferrari и прочие - имели украинские номера. Думаете, все это было действительно заработано в Украине? Я был там 20 лет назад - тогда это не выглядело как страна с изобилием богатства. И вот теперь мы видим, что ближайшего к Зеленскому человека арестовывают за хищение сотен миллионов долларов. Ходят слухи о том, что там происходит. Когда я вижу, что каждый номер на суперкаре в Монако является украинским, становится ясно: богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считают крестьянами, и не видят никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается, и они их крадут".

Дональд Трамп-младший (посередине)

США, играющие ключевую роль как в НАТО, так и в поддержке Украины, разочарованы в них. Трамп недоволен Зеленским, называет его торгашом, способным продать что угодно и кому угодно. ЕС же хозяин Белого дома отчитал, заявив, что они много говорят, но делают мало, да и Евросоюз уже не тот, он ослаб. Коррупционные скандалы в этих условиях не просто скандалы, но инструмент, орудие наподобие лопаты, которой Киев и Брюссель могут либо вырыть себе могилы, либо размахивать ей вместо оружия.

