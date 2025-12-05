3.76 BYN
Будапешт заблокировал выпуск еврооблигаций для поддержки Украины
Автор:Редакция news.by
Венгрия сорвала "план Б" Евросоюза. Будапешт заблокировал выпуск еврооблигаций, которые рассматривались как запасной источник финансирования Украины.
Теперь Брюссель остается перед дилеммой: либо искать новые механизмы поддержки Киева, либо рискнуть и использовать замороженные российские активы.
Основная часть средств, а это 140 млрд евро, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Напомним, именно Бельгия выступает против их использования