Будапешт заблокировал выпуск еврооблигаций для поддержки Украины

Венгрия сорвала "план Б" Евросоюза. Будапешт заблокировал выпуск еврооблигаций, которые рассматривались как запасной источник финансирования Украины.



Теперь Брюссель остается перед дилеммой: либо искать новые механизмы поддержки Киева, либо рискнуть и использовать замороженные российские активы.



Основная часть средств, а это 140 млрд евро, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Напомним, именно Бельгия выступает против их использования