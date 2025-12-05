Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Будапешт заблокировал выпуск еврооблигаций для поддержки Украины

Венгрия сорвала "план Б" Евросоюза. Будапешт заблокировал выпуск еврооблигаций, которые рассматривались как запасной источник финансирования Украины.

Теперь Брюссель остается перед дилеммой: либо искать новые механизмы поддержки Киева, либо рискнуть и использовать замороженные российские активы.

Основная часть средств, а это 140 млрд евро, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Напомним, именно Бельгия выступает против их использования

