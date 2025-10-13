Будет ли мир на Ближнем Востоке?

В Египте на саммите мира подписано мирное соглашение по Газе. Правда, без участия Израиля и Палестины. На повестке также вопросы восстановления региона и гуманитарная помощь людям в Газе.

Хрупкое перемирие - саммит по Газе в Шарм-эль-Шейхе

Курс на мир. В Египте саммит по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа собрал представителей более 20 стран. Парадоксально, но проходит он без самих сторон конфликта. ХАМАС представлен посредниками, а Тель-Авив от участия отказался.

Перед саммитом американский лидер посетил Израиль, где выступил перед Кнессетом, призвав к установлению мира на всем Ближнем Востоке. Во время своей речи хозяин Белого дома также заявил, что после урегулирования ситуации в Газе он намерен сосредоточить свое внимание на украинском кризисе.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп, президент США:

"Но мы, если подумать, уладили восемь войн за восемь месяцев. Кстати, я сейчас включаю и эту, если вы не против. Они могут сказать: "Ну, это было быстро", потому что вчера я говорил о семи, а теперь могу сказать о восьми - заложники вернулись. Заложники вернулись. Приятное чувство, правда?"

После чего у Трампа прибавилось наград. В Израиле он получил в подарок голубя мира и обещание от израильских властей номинировать его на Нобелевскую премию мира в 2026-м. Президент Египта также решил вручить американскому лидеру орден Нила. При этом в Шарм-эль-Шейх на обсуждение ситуации не пригласили премьера Ирака. Москва также не представлена на мероприятии, так как Каир посоветовался с Вашингтоном и не направил приглашение. Об этом заявил глава российского МИД, подчеркнув, что страна готова участвовать в любых форматах по ближневосточному урегулированию.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"В мирном плане Дональда Трампа говорится только о секторе Газа. И там упоминается государственность, но в достаточно таких общих выражениях. Предстоит обязательно конкретизировать эти подходы, в том числе и определить, что же будет на Западном берегу реки Иордан, потому что решение ООН предполагает создание единого территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года".

Сейчас в сектор Газа массово возвращаются покинувшие его жители. Их число перевалило за полмиллиона, но вот гуманитарная ситуация - все еще катастрофа невообразимых масштабов. Жители анклава оказались отброшены на десятки или даже сотни лет назад. Голод забрал около 2 сотен душ, более 90 из них - детские. Сейчас в анклав прибыли грузовики с помощью, но людям настолько не хватает еды, что они устраивают давки и буквально запрыгивают на большегрузы.

Сегодня Израиль освободил 1966 палестинских заключенных. ХАМАС отпустил всех израильских заложников - 20 человек. Их принял Красный Крест, затем людей направили на военную базу Реим, где их ждали близкие и была оказана первая медицинская помощь. Тысячи израильтян приветствовали новости о возвращении пленников домой.

МИД Беларуси выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта, высоко оценивая усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Мы надеемся, что нынешнее прекращение огня станет прочной основой для установления устойчивого и справедливого мира. Убеждены, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двухгосударственного решения. Беларусь, еще в 1988 году как член и сооснователь ООН признавшая независимость Государства Палестина, последовательно исходит из неотъемлемого права палестинского народа самостоятельно определять свою судьбу".