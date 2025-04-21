Будущий глава Ведомства канцлера ФРГ заявил об ужесточении миграционной политики

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Парламентский секретарь фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай, который, как прогнозируется, станет руководителем ведомства федерального канцлера Германии, сообщил об ужесточении миграционной политики с первого дня работы нового правительства, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Любой, кто попытается нелегально въехать в Германию, должен ожидать, что с 6 мая его въезд будет остановлен на границе с ФРГ", - сообщил Торстен Фрай медиагруппе Funke. Он добавил, что никто не может подать заявление на получение убежища в стране по своему выбору. Согласно европейскому законодательству, ходатайство о предоставлении убежища должно быть подано в стране первого въезда в Европейский союз.

Вместе с этим политик отмечает, что новое правительство Германии также "с первого дня работы расширит и усилит личные проверки на границах Германии". Фрай считает, что увеличение числа отказов во въезде направлено на создание условий для эффективного ограничения нелегальной миграции. ФРГ уже координирует свои действия с соседними странами - Францией, Австрией и Польшей и получает "большую поддержку" запланированного изменения курса.

28 апреля ХДС назвал своих представителей, которые займут министерские посты в будущем правительстве ФРГ. Своих трех будущих министров вслед за ХДС назвал и ХСС. Как прогнозируется, Cоциал-демократическая партия Германии (СДПГ) назовет своих министров после того, как 30 апреля будут подведены итоги голосования среди ее членов по коалиционному соглашению с консерваторами. Ранее, 9 апреля, лидеры блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали коалиционный договор, который будет взят в основу работы нового правительства Германии.

Как сообщается, лидер ХДС Фридрих Мерц может быть избран канцлером в Бундестаге 6 мая, после чего будут назначены и приведены к присяге министры.