Будущий мировой лидер? Как Трамп своими "победами" ежедневно делает богаче Иран

Американцы увязли в конфликте с Ираном. Журналист Итан Левинс написал слегка издевательский твит, но хорошо отражающий всю сложившуюся ситуацию.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8610342-3cfe-462a-ade8-8185ca6df575/conversions/b59af98b-c9a5-449a-827f-6c8cc26647af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8610342-3cfe-462a-ade8-8185ca6df575/conversions/b59af98b-c9a5-449a-827f-6c8cc26647af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8610342-3cfe-462a-ade8-8185ca6df575/conversions/b59af98b-c9a5-449a-827f-6c8cc26647af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b8610342-3cfe-462a-ade8-8185ca6df575/conversions/b59af98b-c9a5-449a-827f-6c8cc26647af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кстати, американцы много шутят на тему не "Эпической ярости", а " Эпштейновой ярости", якобы из-за того, что президент США Дональд Трамп пытается "замазать" дело Эпштейна иранским конфликтом. Этому, конечно, никаких конкретных доказательств нет.

Но важнее другое:

1. Экономические просчеты. Санкции против российской и иранской нефти сняты. За каждый танкер, проходящий через Ормузский пролив, Иран получает 2 млн долларов. А в сутки исламское государство благодаря нефтяным скачкам зарабатывает 140 млн долларов. Зато на 1 трлн долларов просели мировые рынки.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e7585c-bece-4083-8c54-dab9d3dba33d/conversions/a64e1b5f-669f-4930-94b1-73faebda1d7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e7585c-bece-4083-8c54-dab9d3dba33d/conversions/a64e1b5f-669f-4930-94b1-73faebda1d7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e7585c-bece-4083-8c54-dab9d3dba33d/conversions/a64e1b5f-669f-4930-94b1-73faebda1d7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e7585c-bece-4083-8c54-dab9d3dba33d/conversions/a64e1b5f-669f-4930-94b1-73faebda1d7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

2. Верховного лидера Ирана Хаменеи сменили на Хаменеи (предыдущий лидер Али Хаменеи был убит 28 февраля 2026 года. 9 марта 2026 года стало известно об избрании нового верховного лидера Ирана. Им стал Моджтаба Хаменеи. - прим. news.by).

Да, пока это промежуточные результаты, и не то чтобы восхитительные, но Трамп опять заявил о какой-то победе над чем-то или кем-то.

Обратим внимание и еще на несколько моментов. Во-первых, после завершения конфликта, даже если он растянется на годы, Иран сможет сохранить инициативу брать деньги за проход кораблей через Ормузский пролив. Тогда буквально за десятилетия исламская республика станет круче ОАЭ по уровню благосостояния, а США обзавидуются количеству ресурсов, которыми будет обладать Иран. И именно он может стать уже не региональным лидером, а мировым. Но сюрреализм в происходящей ситуации заключается в следующем - Америка разрешила сама себе торговать нефтью с Ираном.

Во-вторых, необходимо рассмотреть и европейский контекст этого события. Лидеры ЕС начали отказываться от разблокировки Ормузского пролива, хотя Трамп публично к ним обратился и попросил вывезти нефть из этого региона. К тому же основными бенефициарами вывоза являются европейские партнеры. Однако президент Франции Эммануэль Макрон заявил: "Что касается Ормузского пролива, я вновь отметил, что как только ситуация станет более спокойной, Франция готова вместе с другими странами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в проливе в рамках миссии, не предполагающей применения силы и требующей проведения консультаций и координации с Ираном".

Если перевести с дипломатического языка на прагматический, получается следующее: когда война закончится, Франция готова взимать плату с судов, желающих проходить через Ормузский пролив, а также установить там собственную таможню. Но, думается, американский лидер уже принял определенные решения по этому поводу. Он, к слову, опубликовал в одной из соцсетей заявление со словами "мы все запомним. НАТО без США - бумажный тигр" относительно данного безразличия.

За время ирано-израильско-американского конфликта 39 НПЗ и газовых месторождений, разработанных на Ближнем Востоке, были либо повреждены, либо выведены из строя.

Многие эксперты сходятся во мнении, что надеяться на завершение ближневосточного конфликта не стоит - Пентагон разрабатывает план наземной операции. Пока, правда, неизвестно, целью станет маленький остров Харк, где находятся основные нефтяные терминалы, или высадка произойдет на континентальный Иран.

Война может затянуться на долгие годы, да и Иран сдаваться не собирается. Чехарда с убийствами иранских лидеров привела к власти людей (того же Моджтабу Хаменеи и КСИР), идеологически заряженных и не идущих на уступки. Условия Ирана достаточно известны - вывод всех американских баз из региона, снятие полных санкций, выплата Америкой компенсации за нанесенный ущерб и другое. Если Трамп согласится хотя бы на треть условий, это будет означать для него тотальное поражение.