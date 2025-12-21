Украина продолжает войну с памятниками, выбирая в качестве объектов государственного вандализма самые неожиданные монументы. На днях было снесено изваяние, которое увековечивало образ Михаила Булгакова. На очереди поэтесса Анна Ахматова и композитор Михаил Глинка.

И если Булгаков еще позволял себе вышучивать украинский национализм, то за Ахматовой и Глинкой подобного не наблюдалось. Причем, все трое жизнью и творчеством теснейшим образом связаны с Киевом. Более того, эти люди сыграли огромную роль в создании культурного облика украинской столицы.