Бундестаг одобрил запрос о выделении Киеву дополнительной военной помощи в размере 3 млрд евро

Агентство отмечает, что в последнее время в Германии велись дискуссии насчет предоставления данного пакета помощи Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что одобрит дополнительные поставки оружия в том случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз, который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. На этой неделе бундестаг и бундесрат дали зеленый свет на отмену долговых ограничений.