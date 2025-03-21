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Бундестаг одобрил запрос о выделении Киеву дополнительной военной помощи в размере 3 млрд евро
Бюджетный комитет бундестага одобрил запрос Минфина Германии об оказании Украине дополнительной военной помощи на сумму 3 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Агентство отмечает, что в последнее время в Германии велись дискуссии насчет предоставления данного пакета помощи Украине. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что одобрит дополнительные поставки оружия в том случае, если для этого будет ослаблен долговой тормоз, который запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. На этой неделе бундестаг и бундесрат дали зеленый свет на отмену долговых ограничений.
Кроме того, комитет бундестага одобрил выделение не предусмотренных бюджетом ассигнований на сумму более 8,25 млрд евро, которые будут направлены на военную поддержку Украины в 2026-2029 годах.