Буйство стихии в ОАЭ: грозовой фронт разразился градом молний в верхушку небоскреба Бурдж-Халифа

Проливные дожди вновь обрушились на Объединенные Арабские Эмираты: здесь случилось уже третье наводнение за несколько дней. Буйство стихии носило апокалиптический характер: грозовой фронт надвигался на Дубай гигантским атмосферным катком и разразился градом молний, которые без перерыва поражали верхушку небоскреба Бурдж-Халифа - одного из самых высоких зданий планеты.

Подтопленные улицы можно было наблюдать во многих населенных пунктах региона. Видео поступают из Рас-эль-Хайма, Аджмана, Шарджи и других областей региона. Муссонные дожди - обычное дело в прибрежных областях Аравийского полуострова, однако в последнее время ливни все чаще случаются во внутренних регионах Аравии: полуостров ощутимо страдает от климатических изменений, которые чреваты большими рисками.