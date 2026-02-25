3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Бюджет Латвии столкнулся с дефицитом
Латвия все больше погружается в экономический кризис. Бюджет страны за январь терпит дефицит в 21,5 млн евро. При этом годом ранее, напротив, наблюдался профицит в более чем 37 млн.
Как бы латвийские власти ни пытались сэкономить, решить проблему глубокой нехватки средств у них не выходит. При этом отмечается рост поддержки со стороны ЕС на 12 млн евро, но и его сильно не хватает.
Зато, планируя новый бюджет, власти неплохо сэкономили на здравоохранении, пустив под нож зарплаты медиков. Образование лишилось многих музыкальных и художественных школ. В науке - массовые сокращения. Даже несмотря на эти антинародные меры, все равно в стране получили немалый дефицит. Как отмечали в Сейме, в первую очередь это связано с необходимостью вкладываться в армию и долгосрочную поддержку Украины.