Бюджет Латвии столкнулся с дефицитом

Латвия все больше погружается в экономический кризис. Бюджет страны за январь терпит дефицит в 21,5 млн евро. При этом годом ранее, напротив, наблюдался профицит в более чем 37 млн.

Как бы латвийские власти ни пытались сэкономить, решить проблему глубокой нехватки средств у них не выходит. При этом отмечается рост поддержки со стороны ЕС на 12 млн евро, но и его сильно не хватает.