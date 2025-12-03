Бюрократы-мошенники станут причиной проблем фон дер Ляйен

Но мало того: операция по разоблачению мошенников из числа сотрудников ЕС бьет по главе Еврокомиссии напрямую. Дело в том, что ранее ей тоже предъявляли обвинения в коррупции из-за сомнительных контрактов на закупку вакцин от ковида - тогда были бесконтрольно потрачены 35 млрд евро. Фон дер Ляйен ушла от ответственности потому, что бельгийским властям она якобы оказалась неподсудна, а прокуратура ЕС ею заниматься не стала. Теперь, как выясняется, еврочиновники вполне себе относятся к бельгийской юрисдикции, и это может изменить и статус фон дер Ляйен в деле о вакцинах.