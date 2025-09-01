Бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша на митинге ударили по голове, он госпитализирован

На бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша напали на митинге и ударили по голове, в результате чего он был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как уточняется, нападение на Бабиша произошло на предвыборном митинге возглавляемого им оппозиционного политического движения ANO на северо-востоке Чехии.

"На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга. Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью", - сообщило агентство CTK.

Новостной портал Novinky в свою очередь сообщил, что нападавший ударил политика костылем.

Первый заместитель председателя ANO Карел Гавличек, комментируя случившееся, заявил, что нападение на Бабиша стало следствием "кампании ненависти против него, которую ведут находящиеся у власти либеральные партии".