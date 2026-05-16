3.82 BYN
2.77 BYN
3.24 BYN
CBS: Пентагон игнорирует протоколы безопасности, экстренно разрабатывая системы борьбы с БПЛА
Автор:Редакция news.by
В погоне за технологическим превосходством Министерство обороны США жертвует жизнями собственных военных.
По сообщениям телеканала CBS, Пентагон в экстренном порядке разрабатывает системы борьбы с беспилотниками, полностью игнорируя протоколы безопасности.
Тревогу бьют служащие армейских проверяющих органов. Поводом стал инцидент, когда в руках американского солдата при попытке обезвредить дрон взорвался заряд.
Хаос в оборонных заказах и стремление Белого дома оперативно закрыть пробелы в обороне превращают американское вооружение в главную угрозу для самих же солдат США.