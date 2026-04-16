Че за?.. Иранские "боевые пчелы" захватили ТЦ в израильском Нетивоте

Видео с огромным роем пчел, внезапно атаковавшим торговый центр в израильском городе Нетивот, быстро завирусилось в сети. Никто серьезно не пострадал, но инцидент вызвал настоящую панику среди населения. На фоне недавних заявлений Ирана о "новом оружии, о котором не знает весь мир", сразу появились версии о биологической атаке и "пчелином возмездии". Насколько они обоснованы? В этом в подкасте "Че за?.." разбирались Александр Хоровец и Артем Строганов.

Что произошло в Нетивоте

15 апреля в южном израильском городе Нетивот огромный рой пчел (по оценкам - десятки тысяч насекомых) внезапно заполонил территорию торгового центра. Насекомые кружили вокруг здания, залетали внутрь, облепляли витрины, машины и даже балконы жилых домов по соседству.

Торговый центр пришлось временно закрыть, посетителей и сотрудников попросили оставаться внутри, закрыть двери и окна. Людей эвакуировали из зон скопления пчел, а на место ЧП вызвали специальные службы для безопасного удаления роя.

Важный факт: несмотря на масштаб нашествия, серьезных укусов и пострадавших не зафиксировано. Рой напугал людей, но не перешел в агрессивную фазу массовых атак.

Версия об "иранском оружии возмездия"

Сразу после появления видео в сети появились "экспертные" комментарии:

"Это не случайность, а целенаправленная атака"

"Рой - жалящее оружие возмездия со стороны Ирана"

Некоторые и вовсе сравнивают это событие с одной из "десяти казней египетских", только теперь насланных уже на Израиль.

Правда, Нетивот находится довольно далеко от границы с потенциальным противником… Но версия хорошая )))

Повод для таких версий дал сам Иран: буквально накануне инцидента иранские официальные лица заявляли о наличии нового вида оружия, о котором "не знает весь мир". Некоторые комментаторы предположили, что израильская пропаганда или просто активные интернет-пользователи решили "подвернуть" эту новость под картинку с пчелами.

Естественное явление VS Конспирология

Ранее уже были похожие вбросы: например, заявления Минобороны России в конце 2021 - начале 2022 года о "боевых комарах", которые якобы переносят заразу (аналогии с американскими экспериментами с насекомыми в Центральной Америке в XX веке).

Но давайте отталкиваться от фактов:

Пчелы - живые существа со сложным естественным поведением.

Массовое роение часто происходит по естественным причинам: поиск нового улья, сезонные факторы, погодные условия.

Нет никаких подтвержденных технологий, позволяющих превращать обычных пчел в высокоточное "жалящее оружие" на большие расстояния.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что инцидент - редкое, но вполне природное событие. Рои пчел периодически появляются в разных регионах мира, особенно весной. В данном случае рой просто выбрал торговый центр как удобную точку для временного скопления.

Однако на фоне напряженной геополитической обстановки любое необычное происшествие мгновенно обрастает теориями заговора. Это классический пример, как информационный фон способен превратить обычный природный феномен в "небесную кару" или "тайное биологическое оружие".