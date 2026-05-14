Че за?.. Литовские коррупционеры годами обворовывали белорусских "змагаров"

Всей так называемой белорусской оппозиции - особенно ее беглой части, обосновавшейся в Литве и Польше, - крайне выгодно, чтобы Лукашенко как можно дольше оставался у руля. Пока есть "рэжым", есть и бесконечный поток западных грантов под "борьбу с диктатурой". И чем дольше длится эта "борьба", тем больше денег можно осваивать.

О том, как высокопоставленные литовские чиновники распиливали предназначавшиеся "на демократию в Беларуси" деньги, рассказали в подкасте "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

246 тыс. евро потерялись по пути к "змагарам"

Недавний коррупционный скандал в Литве обнажил реальную схему работы "оппозиционных" фондов.

Главный фигурант - Дайнюс Жалимас, бывший председатель Конституционного суда Литвы, известный жесткой антибелорусской и антироссийской позицией. В 2021 году он создал "Центр правой демократии". На этот и другие созданные им фонды начали поступать деньги из налогов европейцев.

Что выяснилось:

за три года разворовано 246 тыс. евро;

деньги переводились через цепочку "фондиков" (один создал, второй перечислил, третий и т.д.);

сначала Жалимас работал один, потом - вместе со своей любовницей;

средства, которые якобы шли на борьбу с "рэжымам", оседали в его личном кошельке, а также всплывали в виде внезапно появившейся недвижимости.

В отчетах же - классика жанра: "провели митинг, провели форум, попили чайку-кофейку и рассказали друг другу, как лютует диктатура".

Даже беглые начали возмущаться: деньги, которые должны были идти им, разворовываются литовскими коррупционерами, а то, что от них остается, подбирает "змагарская" верхушка. И это не единичный случай, а система, работающая десятилетиями.

Масштабы "помощи" и реальные цифры

Что касается масштабов воровства, то если раньше выделяемые "змагарам" суммы составляли порядка 10-30 тыс. долларов, то, по последней информации, США выделили 140 млн долларов, а Евросоюз - 200 млн евро.

По общим оценкам, на "раскачку" Беларуси было выделено и продолжает выделяться от 6 до 9 млрд долларов/евро.

Только представьте, какие суммы оседают в карманах литовских и прочих чиновников. Так что, пытаться "раскачивать" Беларусь они будут еще долго, как минимум потому, что они лично крайне заинтересованы в регулярных финансовых потоках, из которых можно "вынуть" свою немалую долю.

Кстати, о доле. Из этих гигантских сумм до реальных исполнителей на местах (тех самых 15-20 организаторов "змагаров") доходит, по самым оптимистичным оценкам, не более 10-15 %. Остальное оседает в карманах прибалтийских и польских коррупционеров, чиновников Еврокомиссии, Европарламента и связанных с ними структур.

Мне кажется, сейчас Зеленский на Банковой сидит и думает: "Ничего себе! Тут эти прибалты могут воровать до 85 % на откатах и схематозах. И сидит сейчас и плачет, как и Ермак - бывший адвокат и глава стриптиз-клуба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19403d4b-9b9d-41e6-b291-c3737502b978/conversions/522af31e-5c0f-4ba5-b498-3759afa63357-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19403d4b-9b9d-41e6-b291-c3737502b978/conversions/522af31e-5c0f-4ba5-b498-3759afa63357-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19403d4b-9b9d-41e6-b291-c3737502b978/conversions/522af31e-5c0f-4ba5-b498-3759afa63357-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19403d4b-9b9d-41e6-b291-c3737502b978/conversions/522af31e-5c0f-4ba5-b498-3759afa63357-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прибалтика и Польша - главные "генераторы" схем

Литва, Латвия, Эстония и Польша активно поставляют в структуры ЕС и Еврокомиссии послушных, но низкоквалифицированных чиновников. Почему? Потому что их легко контролировать: как только человек берет первые евроценты, на него заводится "папочка" с компроматом. Стоит ему выйти из-под контроля - "папочка" тут же всплывает.

Люди, принимающие решения во всяких Литвах, Латвиях и Польшах, мне кажется, прекрасно понимают, что если не они, украдут, то украдут те самые шататели "рэжыма". Поэтому проще у них украсть, и все равно все будут при своем news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47a2615-77c9-4de6-bc22-cf7701c2063e/conversions/9b528354-b3bb-4370-b7dc-17eddd9792fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47a2615-77c9-4de6-bc22-cf7701c2063e/conversions/9b528354-b3bb-4370-b7dc-17eddd9792fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47a2615-77c9-4de6-bc22-cf7701c2063e/conversions/9b528354-b3bb-4370-b7dc-17eddd9792fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c47a2615-77c9-4de6-bc22-cf7701c2063e/conversions/9b528354-b3bb-4370-b7dc-17eddd9792fa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поэтому пресловутая "борьба за демократию" превращается в удобную ширму и кормушку для своих. И чем круче лозунг, тем больше денег тебе под него выделят.

Жесткая правда для тех, кто поверил в 2020-м

В этой "борьбе за демократию" победителей среди простых белорусов нет. Хорошо только тем, кто сидит у кормушки. А пока "беглые" и их прибалтийские партнеры жируют на грантах, обычным белорусам приходится в прямом смысле выживать во всех этих Европах.

Нормальные белорусы уже давно простили тех, кто "начудил" в 2020 году. К слову, в Беларуси до сих пор работает комиссия по помилованию, куда все еще можно обратиться. Пишите туда письма, кайтесь, приезжайте, зарабатывайте честно и живите спокойно.