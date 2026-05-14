Че за?.. Литовские коррупционеры годами обворовывали белорусских "змагаров"
- Эксклюзив
Всей так называемой белорусской оппозиции - особенно ее беглой части, обосновавшейся в Литве и Польше, - крайне выгодно, чтобы Лукашенко как можно дольше оставался у руля. Пока есть "рэжым", есть и бесконечный поток западных грантов под "борьбу с диктатурой". И чем дольше длится эта "борьба", тем больше денег можно осваивать.
О том, как высокопоставленные литовские чиновники распиливали предназначавшиеся "на демократию в Беларуси" деньги, рассказали в подкасте "Че за?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.
246 тыс. евро потерялись по пути к "змагарам"
Недавний коррупционный скандал в Литве обнажил реальную схему работы "оппозиционных" фондов.
Главный фигурант - Дайнюс Жалимас, бывший председатель Конституционного суда Литвы, известный жесткой антибелорусской и антироссийской позицией. В 2021 году он создал "Центр правой демократии". На этот и другие созданные им фонды начали поступать деньги из налогов европейцев.
Что выяснилось:
- за три года разворовано 246 тыс. евро;
- деньги переводились через цепочку "фондиков" (один создал, второй перечислил, третий и т.д.);
- сначала Жалимас работал один, потом - вместе со своей любовницей;
- средства, которые якобы шли на борьбу с "рэжымам", оседали в его личном кошельке, а также всплывали в виде внезапно появившейся недвижимости.
В отчетах же - классика жанра: "провели митинг, провели форум, попили чайку-кофейку и рассказали друг другу, как лютует диктатура".
Даже беглые начали возмущаться: деньги, которые должны были идти им, разворовываются литовскими коррупционерами, а то, что от них остается, подбирает "змагарская" верхушка. И это не единичный случай, а система, работающая десятилетиями.
Масштабы "помощи" и реальные цифры
Что касается масштабов воровства, то если раньше выделяемые "змагарам" суммы составляли порядка 10-30 тыс. долларов, то, по последней информации, США выделили 140 млн долларов, а Евросоюз - 200 млн евро.
По общим оценкам, на "раскачку" Беларуси было выделено и продолжает выделяться от 6 до 9 млрд долларов/евро.
Только представьте, какие суммы оседают в карманах литовских и прочих чиновников. Так что, пытаться "раскачивать" Беларусь они будут еще долго, как минимум потому, что они лично крайне заинтересованы в регулярных финансовых потоках, из которых можно "вынуть" свою немалую долю.
Кстати, о доле. Из этих гигантских сумм до реальных исполнителей на местах (тех самых 15-20 организаторов "змагаров") доходит, по самым оптимистичным оценкам, не более 10-15 %. Остальное оседает в карманах прибалтийских и польских коррупционеров, чиновников Еврокомиссии, Европарламента и связанных с ними структур.
Прибалтика и Польша - главные "генераторы" схем
Литва, Латвия, Эстония и Польша активно поставляют в структуры ЕС и Еврокомиссии послушных, но низкоквалифицированных чиновников. Почему? Потому что их легко контролировать: как только человек берет первые евроценты, на него заводится "папочка" с компроматом. Стоит ему выйти из-под контроля - "папочка" тут же всплывает.
Поэтому пресловутая "борьба за демократию" превращается в удобную ширму и кормушку для своих. И чем круче лозунг, тем больше денег тебе под него выделят.
Жесткая правда для тех, кто поверил в 2020-м
В этой "борьбе за демократию" победителей среди простых белорусов нет. Хорошо только тем, кто сидит у кормушки. А пока "беглые" и их прибалтийские партнеры жируют на грантах, обычным белорусам приходится в прямом смысле выживать во всех этих Европах.
Нормальные белорусы уже давно простили тех, кто "начудил" в 2020 году. К слову, в Беларуси до сих пор работает комиссия по помилованию, куда все еще можно обратиться. Пишите туда письма, кайтесь, приезжайте, зарабатывайте честно и живите спокойно.
В материале отражено сугубо мнение авторов, которое может не совпадать с точкой зрения редакции.