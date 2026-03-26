3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Че за?.. Лукашенко поехал в КНДР продавать тракторы и калийные удобрения?
- Эксклюзив
Официальный визит Александра Лукашенко в КНДР - это не случайная двухдневная поездка "ради красивой картинки" и рамочного меморандума ни о чем. МИД Беларуси еще полгода назад открыто рассказывал, как наши дипломаты, бизнесмены и чиновники курсировали между Минском и Пхеньяном. Президент приехал лично поставить точку и подтвердить все, что уже было выторговано на нижних уровнях. Что именно стоит за этим визитом, по полочкам в подкасте "Че за?" разложили журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.
Мифы vs реальность: что увидел "хитрый лис"
Любой "дефолтный" белорус про Северную Корею знает примерно то же, что американец про Беларусь: диктатура, все за решеткой, прогулки только под автоматами. Лукашенко, который за время своего президентства повидал весь мир, приехал и… отвлекся от протокольной бумажки. Он прямо сказал: "Вашу страну ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. Вы умеете делать все, и вы делаете так, как никто другой". Не дежурный комплимент, а искреннее удивление человека, которого сложно чем-то пронять.
Да, в 1990-е из-за санкций в КНДР был голод, вследствие которого тогда погибло большое количество людей. Но сегодня северокорейцы не просто выживают под многолетним прессингом глобалистской машины, а очень неплохо себя чувствуют. В этой стране самые лучшие физики и математики, а все потому, что они сохранили алгоритмическую советскую школу в образовании.
Александр Лукашенко еще в середине 1990-х начал дружить с Китаем, когда весь мир считал его "страной пятого мира". Сегодня Китай - гегемон. Тот же дар предвидения сработал и сейчас.
"Батька" смотрит не на голливудский нарратив, а на факты: страна, обложенная санкциями со всех сторон, не просто выживает - она развивается. И Беларусь, которая сама под давлением уже 30 лет, видит в лице КНДР не угрозу, а партнера.
Экономика и аграрка: от заводов МТЗ до калийных удобрений
Беларусь далеко от КНДР, логистика дорогая. Китай рядом, его тракторы дешевле. Но Лукашенко и здесь мыслит стратегически. Речь не о поставке готовых МТЗ через полмира, а о строительстве заводов на месте: наши специалисты, наши технологии, наши простые и надежные машины, которые можно починить буквально прямо в поле и практически голыми руками.
Плюс белорусские калийные удобрения и колоссальный опыт земледелия - даже после чернобыльской аварии мы рекультивировали земли и сегодня выращиваем чистую продукцию. Корейцам, у которых до сих пор проблемы с продовольствием, такой опыт на вес золота. Также были заявления о сотрудничестве в здравоохранении, образовании, экономике.
Военно-промышленное сотрудничество: два воина встретились
А теперь главное, о чем на камеру, понятное дело, не кричат. Северная Корея - это одна из мощнейших держав, которая не только обладает ядерным потенциалом, но и производит оружие. В стране функционируют порядка 300 заводов, которые занимаются производством либо модернизацией старого советского оружия. После 1953 года они живут в режиме постоянной готовности: каждый мужчина - подготовленный боец, женщины тоже имеют боевой опыт. У них есть то, чего не хватает даже России в нужных объемах - снаряды 122 мм и 152 мм к советским артиллерийским системам.
Беларусь и КНДР - два государства, которые десятилетиями живут под высочайшим давлением. Идеологически, ментально, экономически. Когда два таких "воина" встречаются, это уже не просто визит вежливости. Это взаимный интерес: мы даем технологии и опыт выживания, они - дисциплину, ресурсы и проверенные временем производственные мощности.
Что в итоге?
Визит Лукашенко - это не про "дружбу против кого-то". Это про прагматизм двух стран, которые устали верить западным блокбастерам и решили посмотреть друг на друга своими глазами. Одна - с огромным опытом аграрного и промышленного выживания в условиях санкций. Вторая - с железной дисциплиной, сырьевыми ресурсами и умением делать все "как никто в мире".
И когда "хитрый лис" (Александр Лукашенко. - Прим. ред.) говорит "вашу страну ждет великое будущее", он не льстит, он фиксирует факт. А факты, как известно, упрямая вещь. Особенно когда они подкреплены долгой, кропотливой работой на уровне правительств, бизнеса и спецслужб.
Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.