На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил об "эпохальном переломе" для Германии. На фоне рухнувшего рейтинга до 15 %, стагнирующей экономики и энергетического кризиса он заговорил лозунгами, от которых напрямую веет ранней гитлеровской пропагандой.

Внук члена штурмовых отрядов SA призывает страну "встать с колен", объединиться "в единый кулак" и расти, иначе Германия может исчезнуть как государство. Это случайность или тревожный сигнал? Авторы подкаста "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов знают ответ.

Кто такой Мерц и кем он был поставлен у власти

Фридрих Мерц - не самостоятельный политик. Его поставила у власти одна из крупнейших трансатлантических компаний - BlackRock ("Черный камень"). Именно этой структуре он обязан возможностью управлять всем, что есть в Германии.

Формально он, конечно, канцлер, но по сути - марионеточная фигура глобальных финансовых кругов.

Родной дед Мерца - Йозеф Пауль Совиньи - был убежденным нацистом. Будучи мэром города Брилона, он лично инициировал переименование улиц в честь Гитлера и Геринга и состоял в Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

В 1933 году дед Мерца вступил в штурмовые отряды СА - те самые "коричневорубашечники" и погромщики, из которых позже формировалась гестапо. Он активно выступал на митингах, расхваливая Гитлера, дослужился до определенных высот, прошел деноцификацию, но каким-то образом избежал серьезного наказания и дожил до 92 лет. Вся его нацистская идеология, по всей видимости, передалась по наследству сыну и внуку

И вот этот "внучок" сегодня говорит о том, что Германии пора встать с колен, что она должна идти впереди планеты всей. Но получится ли? Тут уже и Польша претендует на то, чтобы "встать с колен" и быть самой сильной армией в Европе к 2030 году.

С другой стороны, при всей своей "марионеточности" Мерц является главой государства, основой экономического состояния всего глобального Евросоюза. И то, что он скажет, должно выполнять большинство, потому что от финансов ФРГ до сих пор зависят многие страны ЕС.

Речь Мерца: прямые параллели с Гитлером

"Европа больше не будет продавать себя дешево. Но и нам в Германии пора собраться. Нужно решать структурные проблемы, которые мы годами игнорировали. Наша экономика стагнирует почти десятилетие, пока другие страны значительно растут. Это требует решительных действий, ведь мы теряем темп, который был упущен за эти долгие годы бездействия. И на ближайшие годы, если ничего не менять, нам прогнозируют потенциал ежегодного роста менее чем в 0,5 %. Этого мало. Нужно работать", - заявил Мерц на недавней экономической конференции, организованной властями федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

А теперь давайте вспомним ключевые тезисы гитлеровской риторики:

"Нам надо увеличить рост… иначе мы исчезнем как государство" - почти дословно Lebensraum и угроза исчезновения без расширения.

"Мы проиграли Первую мировую войну, нас обвинили во всем, но на самом деле мы - победители".

Мерц требует "решительных действий" и "эпохального перелома" - такие же тезисы звучали в 1920-1930-е годы. А призыв объединиться "в едином таком кулаке" стран Евросоюза и жажда реваншизма перед лицом кризиса - современная версия сплочения европейской нации.

Как Германия смогла до такого "докатиться"

После 1945 года всех немцев в школе учили тому, что надо извиняться и каяться за все зверства, которые их предки, либо они сами в моменте совершили. Однако после распада Советского Союза риторика в Германии поменялась.

Немцы уже не каются в грехах своих дедов и отцов, их больше всего интересуют мигранты, как заработать денег и не заплатить налоги в 40 %. Они забыли, вернее, из их памяти вычеркнули, кто на самом деле развязал ту кровопролитную войну. А как только народ начинает забывать свою историю, ее можно переписать

Собственно, в Германии историю уже давно переписали. Родилось несколько поколений, и новое поколение немцев, всех остальных европейцев, а также американцев не знает настоящую историю, ее просто стерли и переписали по-своему.

Возвращаясь к речи Мерца, 10 лет экономика ФРГ стагнирует. Почему? Потому что у руля Великой Германии с ее педантичным трудолюбивым народом (где один только автопром чего стоил) стоят безмозглые руководители.

Население Германии беднеет. И у этого есть несколько объективных причин:

Политика открытых дверей Ангелы Меркель, когда сотни тысяч беженцев хлынули в Германию, но вместо подъема немецкой экономики, как планировалось, потребовали пособий и начали менять культурный облик страны.

Десятилетия бездействия и игнорирования структурных проблем.

Внешние удары - действия Трампа и перекрытие Ормузского пролива.

Отдельное "спасибо" стоит сказать зеленой энергетике, вернее, партии "Зеленых", которые приходят в правительство не ради защиты национальных интересов страны, а потому что их поставили крупные транснациональные компании и финансовые круги, которым плевать, что будет с их населением

Что тут скажешь…

Новое поколение немцев не знает, кто развязал Вторую мировую войну, и легко принимает переписанную историю. Мерц, поставленный BlackRock, повторяет слово в слово тезисы, с которых начинал Адольф Гитлер. Германия, забывшая уроки прошлого, снова слышит призывы "встать с колен" и "расти кулаком".

На этом фоне особенно контрастно звучат заявления российского руководства о перемирии на двое суток на линии боевого соприкосновения и предупреждение Киеву, что в случае попытки сорвать празднование 9 Мая в Москве Вооруженные силы РФ нанесут ответный удар.

История имеет свойство повторяться, особенно когда ее сознательно вычеркивают из памяти.