Че за?.. Ормузский капкан, или Почему США, Европа и Израиль в суровом минусе от войны с Ираном
- Эксклюзив
Иран - еще одна страна, которая находится под постоянным давлением Запада. Вот вам очередная "легкая прогулка", которую обещал Трамп. "Два-три дня - и мы победим Иран", - заявлял он. 28 февраля началось вторжение, уже прошел месяц, а воз и ныне там. Ни режима не сменили, ни стабильности не принесли. Зато получили жесткий ответ от КСИР и полную неразбериху на мировых рынках.
Как "звездно-полосатый дядя" сам себе яму вырыл, в подкасте "Че за?" подробно рассказали журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.
Блицкриг, которого не было
Трамп сначала кричал "мы победили!", потом вдруг начал предлагать Ирану через Пакистан какие-то 15 пунктов. Мол, выполняйте - и война закончится. Иранцы в ответ только посмеялись:
- "Вы ведете переговоры сами с собой";
- "Не называйте свое поражение соглашением";
- "Мы вас никогда не будем терпеть - ни сейчас, ни когда-либо";
- "Пока атаки на Иран не будут стерты из вашей памяти, ни энергия, ни стабильность в регион не вернутся";
- "Американских инвестиций вы здесь не увидите, как и прежних цен на нефть".
И это не пустые слова. КСИР - это не обычное минобороны. Это спецсилы, созданные именно для защиты исламской революции с широкими прокси-сетями среди шиитов (Хизбалла, ХАМАС и другие). Убивать религиозных деятелей и их семьи в такой стране - это не значит одержать победу, а наоборот, смерть лидера от рук внешних врагов возводит его в ранг мучеников.
Аналитики Трампа, видимо, пропустили это мимо ушей, как и тот факт, что Иран уже давно готов к долгой войне.
Ормузский пролив: новый рычаг Ирана
Иран прямо заявил: через Ормузский пролив будет пропускать только танкеры дружественных стран. То есть российские, китайские, индийские, танкеры некоторых стран БРИКС.
Все. Европе, Америке, Арабским Эмиратам и прочим "друзьям" - привет. Танкеров, которые могут пройти, и так раз-два и обчелся. Теперь они стоят. А цены на нефть и газ уже серьезно всколыхнули рынки:
- в Австралии - очереди на заправках, топлива нет, Uber запускает акцию "нет топлива - нет проблем";
- в Индии - сумасшедшие очереди у бензоколонок;
- Европа внезапно вспомнила, что "надо поворачиваться лицом к России" и договариваться о газе и нефти.
Истощение ПВО и миллиардные потери противника
Самое "вкусное" - военная арифметика. За первые пять дней атаки на Иран коалиция сожгла 800 ракет Patriot. Это притом, что весь ВПК США и союзников производит в год всего 750 таких ракет. Иран запускал копеечные "Шахеды", на уничтожение которых тратились дорогущие "Томагавки", "Патриоты" и проч. Что в итоге? "Железный купол" у Израиля стал совсем дырявым, Зеленский уже икает от дефицита вооружения, у США теперь огромные дыры в обороне.
Потери американцев только по авиации составили около миллиарда долларов: они лишились одного истребителя F-35, трех истребителей F-15, самолета-заправщика КС-135, пары вертолетов. А Иран еще даже баллистику из подземных туннелей толком не пускал. Фотографии этих хранилищ КСИР давно публиковал. Так что, "блицкриг" превратился в затяжную мясорубку.
Что дальше - наземная операция и политический гроб?
Трамп уже заглядывается на остров Харк - стратегический порт в Ормузе, где переваливается до 80 % нефти и газа Персидского залива. Но если туда пойдут американские солдаты (НАТО, как мы видим, особо не рвется помогать), то домой они вернутся в гробах.
Для республиканцев это будет последний гвоздь в крышку. Даже "дальновидный" Трамп это понимает. А Нетаньяху уже заволновался: вдруг Дональд начнет перекладывать всю вину на него?
Кто в выигрыше от всего этого "замута"
Пока что только три страны чувствуют себя в плюсе:
- Иран - показал силу, сохранил лицо, истощил врага и взял под контроль нефтяной кран;
- Россия - цены на энергоносители растут, Европа снова смотрит в ее сторону;
- США - здесь, скорее, экономическая выгода (нефтяные компании в плюсе, хотя Трамп риторически и политически уже в глубоком минусе).
Все остальные - в проигрыше. И это еще один урок для тех, кто думает, что страны "под постоянным давлением" (Беларусь, КНДР, Иран, Россия) можно сломать одним ударом. Получается ровно наоборот: чем сильнее давишь - тем крепче они становятся и тем больнее отвечают. А "хитрый лис" Лукашенко, который только что вернулся из КНДР, это, судя по всему, уже давно понял.
Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.