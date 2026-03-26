Че за?.. Ормузский капкан, или Почему США, Европа и Израиль в суровом минусе от войны с Ираном

Иран - еще одна страна, которая находится под постоянным давлением Запада. Вот вам очередная "легкая прогулка", которую обещал Трамп. "Два-три дня - и мы победим Иран", - заявлял он. 28 февраля началось вторжение, уже прошел месяц, а воз и ныне там. Ни режима не сменили, ни стабильности не принесли. Зато получили жесткий ответ от КСИР и полную неразбериху на мировых рынках.

Как "звездно-полосатый дядя" сам себе яму вырыл, в подкасте "Че за?" подробно рассказали журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

Блицкриг, которого не было

Трамп сначала кричал "мы победили!", потом вдруг начал предлагать Ирану через Пакистан какие-то 15 пунктов. Мол, выполняйте - и война закончится. Иранцы в ответ только посмеялись:

"Вы ведете переговоры сами с собой";

"Не называйте свое поражение соглашением";

"Мы вас никогда не будем терпеть - ни сейчас, ни когда-либо";

"Пока атаки на Иран не будут стерты из вашей памяти, ни энергия, ни стабильность в регион не вернутся";

"Американских инвестиций вы здесь не увидите, как и прежних цен на нефть".

И это не пустые слова. КСИР - это не обычное минобороны. Это спецсилы, созданные именно для защиты исламской революции с широкими прокси-сетями среди шиитов (Хизбалла, ХАМАС и другие). Убивать религиозных деятелей и их семьи в такой стране - это не значит одержать победу, а наоборот, смерть лидера от рук внешних врагов возводит его в ранг мучеников.

Убивать религиозных деятелей и их семьи категорически запрещено, тем более в такой теократической стране, как Исламская Республика Иран. Ведь эти убитые американскими или антииранскими силами, автоматически превращаются в священную жертву, которая пострадала за страну и за религию в первую очередь

Аналитики Трампа, видимо, пропустили это мимо ушей, как и тот факт, что Иран уже давно готов к долгой войне.

Ормузский пролив: новый рычаг Ирана

Иран прямо заявил: через Ормузский пролив будет пропускать только танкеры дружественных стран. То есть российские, китайские, индийские, танкеры некоторых стран БРИКС.

Все. Европе, Америке, Арабским Эмиратам и прочим "друзьям" - привет. Танкеров, которые могут пройти, и так раз-два и обчелся. Теперь они стоят. А цены на нефть и газ уже серьезно всколыхнули рынки:

в Австралии - очереди на заправках, топлива нет, Uber запускает акцию "нет топлива - нет проблем";

в Индии - сумасшедшие очереди у бензоколонок;

Европа внезапно вспомнила, что "надо поворачиваться лицом к России" и договариваться о газе и нефти.

Истощение ПВО и миллиардные потери противника

Самое "вкусное" - военная арифметика. За первые пять дней атаки на Иран коалиция сожгла 800 ракет Patriot. Это притом, что весь ВПК США и союзников производит в год всего 750 таких ракет. Иран запускал копеечные "Шахеды", на уничтожение которых тратились дорогущие "Томагавки", "Патриоты" и проч. Что в итоге? "Железный купол" у Израиля стал совсем дырявым, Зеленский уже икает от дефицита вооружения, у США теперь огромные дыры в обороне.

А теперь Иран, сделав огромные дыры в обороне не только Израиля, но и стран антииранской коалиции, может туда уже и баллистические ракеты запустить

Потери американцев только по авиации составили около миллиарда долларов: они лишились одного истребителя F-35, трех истребителей F-15, самолета-заправщика КС-135, пары вертолетов. А Иран еще даже баллистику из подземных туннелей толком не пускал. Фотографии этих хранилищ КСИР давно публиковал. Так что, "блицкриг" превратился в затяжную мясорубку.

Что дальше - наземная операция и политический гроб?

Трамп уже заглядывается на остров Харк - стратегический порт в Ормузе, где переваливается до 80 % нефти и газа Персидского залива. Но если туда пойдут американские солдаты (НАТО, как мы видим, особо не рвется помогать), то домой они вернутся в гробах.

Для республиканцев это будет последний гвоздь в крышку. Даже "дальновидный" Трамп это понимает. А Нетаньяху уже заволновался: вдруг Дональд начнет перекладывать всю вину на него?

Кто в выигрыше от всего этого "замута"

Пока что только три страны чувствуют себя в плюсе:

Иран - показал силу, сохранил лицо, истощил врага и взял под контроль нефтяной кран;

Россия - цены на энергоносители растут, Европа снова смотрит в ее сторону;

США - здесь, скорее, экономическая выгода (нефтяные компании в плюсе, хотя Трамп риторически и политически уже в глубоком минусе).

Все остальные - в проигрыше. И это еще один урок для тех, кто думает, что страны "под постоянным давлением" (Беларусь, КНДР, Иран, Россия) можно сломать одним ударом. Получается ровно наоборот: чем сильнее давишь - тем крепче они становятся и тем больнее отвечают. А "хитрый лис" Лукашенко, который только что вернулся из КНДР, это, судя по всему, уже давно понял.