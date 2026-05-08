Че за?.. Трамп и Рубио меняют риторику по Ирану. Что это - хаос или продуманная стратегия США?
- Эксклюзив
За одни сутки - два диаметрально противоположных заявления по Ирану. Сначала госсекретарь США Марко Рубио объявляет о начале операции "Проект "Свобода" и прекращение военных действий, а через четыре часа Дональд Трамп говорит абсолютно обратное. Что это - рыночная манипуляция, внутренний раздрай или продуманная стратегия непредсказуемости?
На этот вопрос в своем подкасте "Че За?.." ответили Александр Хоровец и Артем Строганов.
Непредсказуемость как оружие
Буквально пару дней назад Марко Рубио заявил об одной позиции по Ирану, а Трамп практически сразу ее опроверг. Такие резкие развороты происходят регулярно. Многие конспирологи видят в этом игру на фондовых рынках: одно заявление поднимает цены на нефть, другое - опускает, позволяя "своим" зарабатывать.
Однако, по мнению некоторых экспертов, за этим стоит нечто большее. Трамп сознательно разрушает единый нарратив своей администрации. Когда заявления противоречат друг другу и меняются по несколько раз в сутки, аналитики и противники теряют возможность предугадать реальные шаги. В результате Трамп получает свободу для выстраивания долгосрочной стратегии "Make America Great Again", которую сложно просчитать извне.
Реальная стратегия Трампа
Согласно озвученному выше нарративу, план Трампа выглядит следующим образом:
Удушение Европы
- Европа глубоко завязла в украинско-российском конфликте. Ресурсы утекают, социальная сфера проседает, налоги растут, пенсионный возраст повышается. Трамп использует этот момент и вводит жесткие тарифы против европейских товаров. Цель - задушить единственный кроме США премиальный рынок планеты.
Двухполярный мир США-Китай
- Если Европа ослабнет, а с Китаем удастся договориться (встреча с Си Цзиньпином уже на подходе), останутся только две сверхдержавы - США и КНР. Они смогут диктовать условия всему миру. Остальные страны будут нужны лишь как логистические хабы.
Иран и Ормузский пролив
- История с Ираном выгодна в первую очередь США. Перекрытие пролива (даже якобы) вызывает резкий скачок цен на нефть, усложняет доставку энергоресурсов в Европу и дает Штатам дополнительные рычаги давления.
Финансовый аспект
Перед заявлениями фиксировались значительные движения на рынках. Американский индекс Standard and Poor's 500 (S&P 500) показал впечатляющий рост капитализации - более 9 трлн долларов за 27 торговых дней.
Для сравнения: госдолг США составляет 36 трлн долларов.
На следующей неделе ожидается встреча Трампа с Си Цзиньпином. Китай уже назвал операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной (такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И). Как будут развиваться закрытые переговоры - покажет время.
Вывод очевиден
Трамп не просто меняет риторику - он сознательно создает хаос, чтобы никто не мог вычислить его настоящие намерения. Пока Европа слабеет, США готовятся остаться единственным доминирующим премиальным рынком Запада и выстроить новую биполярную систему вместе с Китаем. Насколько эта стратегия окажется успешной? Поживем - увидим.