Че за?.. Трамп и Рубио меняют риторику по Ирану. Что это - хаос или продуманная стратегия США?

За одни сутки - два диаметрально противоположных заявления по Ирану. Сначала госсекретарь США Марко Рубио объявляет о начале операции "Проект "Свобода" и прекращение военных действий, а через четыре часа Дональд Трамп говорит абсолютно обратное. Что это - рыночная манипуляция, внутренний раздрай или продуманная стратегия непредсказуемости?

На этот вопрос в своем подкасте "Че За?.." ответили Александр Хоровец и Артем Строганов.

Непредсказуемость как оружие

Буквально пару дней назад Марко Рубио заявил об одной позиции по Ирану, а Трамп практически сразу ее опроверг. Такие резкие развороты происходят регулярно. Многие конспирологи видят в этом игру на фондовых рынках: одно заявление поднимает цены на нефть, другое - опускает, позволяя "своим" зарабатывать.

Однако, по мнению некоторых экспертов, за этим стоит нечто большее. Трамп сознательно разрушает единый нарратив своей администрации. Когда заявления противоречат друг другу и меняются по несколько раз в сутки, аналитики и противники теряют возможность предугадать реальные шаги. В результате Трамп получает свободу для выстраивания долгосрочной стратегии "Make America Great Again", которую сложно просчитать извне.

Реальная стратегия Трампа

Согласно озвученному выше нарративу, план Трампа выглядит следующим образом:

Удушение Европы

  • Европа глубоко завязла в украинско-российском конфликте. Ресурсы утекают, социальная сфера проседает, налоги растут, пенсионный возраст повышается. Трамп использует этот момент и вводит жесткие тарифы против европейских товаров. Цель - задушить единственный кроме США премиальный рынок планеты.

Двухполярный мир США-Китай

  • Если Европа ослабнет, а с Китаем удастся договориться (встреча с Си Цзиньпином уже на подходе), останутся только две сверхдержавы - США и КНР. Они смогут диктовать условия всему миру. Остальные страны будут нужны лишь как логистические хабы.

Иран и Ормузский пролив

  • История с Ираном выгодна в первую очередь США. Перекрытие пролива (даже якобы) вызывает резкий скачок цен на нефть, усложняет доставку энергоресурсов в Европу и дает Штатам дополнительные рычаги давления.
Китай производит больше всего товаров и услуг на планете Земля. И если США возьмут эту страну под свой контроль либо договорятся с китайцами, то эти две страны станут сверхдержавами, которые смогут диктовать свои условия всему остальному миру

Финансовый аспект

Перед заявлениями фиксировались значительные движения на рынках. Американский индекс Standard and Poor's 500 (S&P 500) показал впечатляющий рост капитализации - более 9 трлн долларов за 27 торговых дней.

Для сравнения: госдолг США составляет 36 трлн долларов.

На следующей неделе ожидается встреча Трампа с Си Цзиньпином. Китай уже назвал операцию США и Израиля против Ирана нелегитимной (такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И). Как будут развиваться закрытые переговоры - покажет время.

Китайские товарищи умеют раскручивать "крепких американских орешков", и там с ними сильно не покрутишься. Одно дело - заявление для прессы, другое - о чем будут говорить за закрытыми дверями

Вывод очевиден

Трамп не просто меняет риторику - он сознательно создает хаос, чтобы никто не мог вычислить его настоящие намерения. Пока Европа слабеет, США готовятся остаться единственным доминирующим премиальным рынком Запада и выстроить новую биполярную систему вместе с Китаем. Насколько эта стратегия окажется успешной? Поживем - увидим.

