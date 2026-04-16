Че за?.. Трамп объявил о своей "десятой победе" и теперь смотрит в сторону Кубы

Дональд Трамп продолжает ежедневно объявлять о новых внешнеполитических победах. На этот раз он заявил о "десятой победе" - перемирии между Ливаном и Израилем. Однако наследники Персидской империи не собираются сдаваться, а сами США уже переводят взгляд на Кубу.

Что стоит за громкими заявлениями и насколько реальны успехи? На эти вопросы в подкасте "Че за?.." ответили Александр Хоровец и Артем Строганов.

"Десятая победа" Трампа: перемирие, которого он якобы добился

Трамп в очередной раз объявил о крупном успехе своей политики: Ливан и Израиль договорились о перемирии. По его версии, это именно его заслуга - десятая победа на внешнеполитическом фронте.

Однако, хотя 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем действительно началось, главная проблема не решена. "Хезболла" до сих пор не желает "дружить" с Израилем. Тем не менее, Трамп уверенно записывает это событие в свою "копилку побед".

Это нормальная история для Трампа. Главное - объявить победу здесь и сейчас. А что будет через 2-3 недели, по сути, уже мало кому интересно.

Тем временем Иран не отступает

В отличие от громких заявлений американской стороны, Иран демонстрирует твердость и не идет на уступки:

Иранские власти не отказываются ни от одного из первоначальных требований, озвученных после прекращения "горячей фазы" конфликта.

Более того, они выдвигают дополнительные условия.

Тегеран настаивает на полном контроле над Ормузским проливом - ключевой артерией мировой нефтеторговли.

Иран остается главным бенефициаром напряженности в Персидском заливе и явно не намерен сдавать позиции.

США усилили военное присутствие в регионе, отправив в Персидский залив большое количество кораблей и канонерок. Даже звучат заявления о его возможной блокаде. Однако на практике блокада выглядит странно: некоторые корабли проходят, некоторые - нет.

Иран ответил недвусмысленно: если американцы подойдут ближе и реально введут полноценную блокаду, Тегеран готов "разблокировать" пролив путем уничтожения и потопления кораблей США. Такие заявления звучат абсолютно открыто и жестко.

При этом американские корабли добираются до региона не самым быстрым способом: часть идет в обход всей Африки, такими темпами им идти еще около месяца. Пока флот в пути, ситуация остается в подвешенном состоянии.

Трамп смотрит в сторону Кубы

На фоне персидского противостояния Трамп уже переводит риторику на новую цель. "Звездно-полосатые" угрозы теперь летят в адрес Кубы. Куба "далеко, но рядом" - именно так характеризуют возможный новый фронт.

Станет ли Куба следующим объектом давления? Пока не понятно. Но с большой долей вероятности скоро начнется активное "продавливание" нарратива о "победах США на внешнеполитическом фронте".

Уверен, в ближайшее время и Марк Рубио, и Джей Ди Вэнс выскажутся по этому поводу. Может, даже Такер Карлсон запилит ролик и скажет, что на внешнеполитическом американском фронте начинают появляться какие-то победы.

"Громкие победы" и суровая реальность

Трамп продолжает собирать "победы", записывая в свой актив даже те события, к которым его непосредственное отношение спорно. При этом Иран не только не сдается, но и переходит в наступательную риторику, угрожая американскому флоту.

Пока корабли США еще плывут к Персидскому заливу, а блокада остается "странной" и неполноценной, ситуация висит в воздухе. Через пару недель или месяцев картина может измениться кардинально - или, как обычно, остаться прежней.