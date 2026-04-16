Че за?.. Трамп объявил о своей "десятой победе" и теперь смотрит в сторону Кубы
- Эксклюзив
Дональд Трамп продолжает ежедневно объявлять о новых внешнеполитических победах. На этот раз он заявил о "десятой победе" - перемирии между Ливаном и Израилем. Однако наследники Персидской империи не собираются сдаваться, а сами США уже переводят взгляд на Кубу.
Что стоит за громкими заявлениями и насколько реальны успехи? На эти вопросы в подкасте "Че за?.." ответили Александр Хоровец и Артем Строганов.
"Десятая победа" Трампа: перемирие, которого он якобы добился
Трамп в очередной раз объявил о крупном успехе своей политики: Ливан и Израиль договорились о перемирии. По его версии, это именно его заслуга - десятая победа на внешнеполитическом фронте.
Однако, хотя 10-дневное перемирие между Ливаном и Израилем действительно началось, главная проблема не решена. "Хезболла" до сих пор не желает "дружить" с Израилем. Тем не менее, Трамп уверенно записывает это событие в свою "копилку побед".
Тем временем Иран не отступает
В отличие от громких заявлений американской стороны, Иран демонстрирует твердость и не идет на уступки:
- Иранские власти не отказываются ни от одного из первоначальных требований, озвученных после прекращения "горячей фазы" конфликта.
- Более того, они выдвигают дополнительные условия.
- Тегеран настаивает на полном контроле над Ормузским проливом - ключевой артерией мировой нефтеторговли.
Иран остается главным бенефициаром напряженности в Персидском заливе и явно не намерен сдавать позиции.
США усилили военное присутствие в регионе, отправив в Персидский залив большое количество кораблей и канонерок. Даже звучат заявления о его возможной блокаде. Однако на практике блокада выглядит странно: некоторые корабли проходят, некоторые - нет.
Иран ответил недвусмысленно: если американцы подойдут ближе и реально введут полноценную блокаду, Тегеран готов "разблокировать" пролив путем уничтожения и потопления кораблей США. Такие заявления звучат абсолютно открыто и жестко.
При этом американские корабли добираются до региона не самым быстрым способом: часть идет в обход всей Африки, такими темпами им идти еще около месяца. Пока флот в пути, ситуация остается в подвешенном состоянии.
Трамп смотрит в сторону Кубы
На фоне персидского противостояния Трамп уже переводит риторику на новую цель. "Звездно-полосатые" угрозы теперь летят в адрес Кубы. Куба "далеко, но рядом" - именно так характеризуют возможный новый фронт.
Станет ли Куба следующим объектом давления? Пока не понятно. Но с большой долей вероятности скоро начнется активное "продавливание" нарратива о "победах США на внешнеполитическом фронте".
"Громкие победы" и суровая реальность
Трамп продолжает собирать "победы", записывая в свой актив даже те события, к которым его непосредственное отношение спорно. При этом Иран не только не сдается, но и переходит в наступательную риторику, угрожая американскому флоту.
Пока корабли США еще плывут к Персидскому заливу, а блокада остается "странной" и неполноценной, ситуация висит в воздухе. Через пару недель или месяцев картина может измениться кардинально - или, как обычно, остаться прежней.
Главный вывод прост: Трамп каждый день празднует победу, но настоящая игра в Персидском заливе и вокруг него только начинается. Наследники персов явно не собираются капитулировать.