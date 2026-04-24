Че за?.. Трамп сдал назад - на смену "эпической ярости" пришло банальное выкачивание денег из Ирана

Внезапно президент США Дональд Трамп переименовал свою операцию в Иране. Вместо "эпической ярости" теперь звучит "экономическая ярость". Эксперты отмечают: президент США отступает от военного сценария и "включает" чистый бизнес-подход.

Подковерные игры Белого дома и иранский ответ на "демократию на кончике "Томагавков" очень внимательно изучили авторы проекта "Че За?.." Александр Хоровец и Артем Строганов.

Трамп меняет тактику: бизнес вместо уничтожения

По словам экспертов, уничтожить Иран "за 12 секунд" технически возможно, но Трамп выбрал другой путь. Он не стал тратить ресурсы на полномасштабную войну, а начал выкачивать деньги, "по-бизнесовски".

После того как НАТО и европейские союзники фактически отвернулись, Вашингтон ввел блокаду танкеров и сухогрузов в Ормузском проливе.

Цель блокады проста:

показать Европе, кто есть кто;

прощупать реакцию союзников;

влиять на мировые рынки через "чуть-чуть бомбежек".

Трамп показал Европе, кто есть кто. Раз вы от меня отворачиваетесь, я эту самую блокаду введу. Буду задерживать танкеры и прочие сухогрузы, которые идут по Ормузскому проливу. И смотреть, как вы будете себя вести, мои "союзнички" из ЕС. Ах, не слушаете меня? Я чуть-чуть побомблю, потом посмотрю, как будут вести себя рыночки

Когда Европа не подчинилась, последовало объявление перемирия. Трамп заявил о "победе", однако Иран ответил жестко: победу одержали именно они.

А вот европейцам действительно придется несладко. Пока европейская экономика держится, но перестроиться быстро при нынешних подходах, по оценкам аналитиков, не получится.

Европейский Союз уже несет колоссальные убытки. Это еще не очень ощутимо, но через 2-3 года Европа почувствует полный удар - скажутся дорогая рабочая сила, отсутствие дешевых энергоносителей и нежелание договариваться с Россией.

А через 5-7 лет европейские страны будут в серьезнейшем застое, если не договорятся с Россией, с которой они почему-то к 2030 году собираются начать воевать, наращивая свои потенциалы и не стесняясь об этом заявлять, ежегодно увеличивая свои военные бюджеты

Иранская идеология оказалась сильнее американской дубинки

Мало того что Иран не поддался на экономический шантаж, так страна еще и полностью закрыла интернет, отключилась от всемирной паутины и пошла своим тысячелетним путем государственности. Американцы рассчитывали на свою "звездно-полосатую дубинку", но получили жесткий отпор. Иранцы не предали самих себя, страна сохранила свою независимость и идеологию.

Самый серьезный просчет Трампа и его советников - уничтожение верховного лидера (рахбара) и религиозного руководства Ирана. Последствия этой ошибки будут ощущаться десятилетиями, а возможно, и веками. Ведь даже те иранцы, которые находились в оппозиции к теократическому режиму, восприняли удар как плевок всему народу, а персы, так сложилось исторические, помнят обиды очень долго. Поэтому отношение к США у них стало абсолютно негативным на долгие годы вперед. Иранские высокопоставленные чиновники в Twitter и других соцсетях отвечают на выпады США сарказмом - уровень желтой иронии просто зашкаливает.

Удивительный факт: иранские СМИ победили на площадках, которые принадлежат Западу - Instagram, Facebook, TikTok и частично Twitter. Они навязывали свои нарративы так искусно, что американский истеблишмент начал "городить безглуздицу". При этом США так и не смогли полностью отрубить иранский контент. Алгоритмы Meta и YouTube работают в пользу владельцев дата-центров, однако Иран сумел использовать даже эти платформы с выгодой для себя.

Что имеем в итоге

Трамп запутался в понятиях и перешел от эпической риторики к прагматичному выкачиванию денег.

Иран устоял благодаря идеологии и выиграл информационную войну, а еще показал, что не всегда ракеты и "демократия на кончике "Томагавка" побеждают тысячелетнюю государственность и внутреннюю сплоченность.

Европа получила экономический удар, а ошибка с религиозной верхушкой Ирана оставит США негативное наследие на десятилетия.