Че за?.. Украина победила Иран? Как Зеленский нашел "перемогу" в Персидском заливе

В разгар конфликта между США, Израилем и Ираном украинские СМИ неожиданно объявили главного победителя - Украину. По их версии, именно украинские специалисты и беспилотники помогли сбивать иранские "Шахеды", потому что запускать дорогие ракеты "Патриот" невыгодно. Зеленский срочно отправился в Персидский залив (Турция, ОАЭ и другие точки), чтобы продемонстрировать народу очередной "переможный кейс". Стендап-тур был призван показать, что украинские инструкторы останутся там и после окончания конфликта, продолжая работать. Для украинской аудитории, "откормленной" моноэфиром местных каналов, это стало настоящей победой без посредников.

Но все ли на самом деле так шоколадно, или, правильнее, "жовто-блакитно"? Ответ на этот вопрос в подкасте "Че за?.." искали журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов.

Реальные участники ближневосточного конфликта и их заявления

США заявили, что достигли всех стратегических целей: разрушили военную и атомную промышленность Ирана, поставили Тегеран на колени и заставили просить переговоры. Иран, в свою очередь, опубликовал свои 10 пунктов, на большинство из которых, по его словам, Америка согласилась. Однако уже через несколько часов после объявления перемирия Трамп в Truth Social назвал публикацию CNN "рерайтом нигерийского издания", а вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан с жесткой позицией: если не согласитесь - через две недели удары по Тегерану возобновятся.

А что до Украины, то Джей Ди Вэнс максимально четко обозначил реальное место Зеленского и заинтересованность США в помощи Украине.

Вице-президент США обозначил Володе его реальное место. Он сказал: слушай, друг, мы устали, на самом деле, от вашей заварушки в Донбассе, давайте-ка вы по-хорошему вот эти споры за "пару километров" разрешите, потому что финансировать вас больше нет сил".

Зеленский в этот момент, конечно, очень вспылил, потому что он-то понимает, что речь идет не о какой-то "паре километров", а о десятках тысяч квадратных километров и особо укрепленных районах, которые так или иначе мешают российской армии идти дальше освободительным маршем по своим историческим землям. Поэтому, пока там есть живые украинцы, глава киевского режима будет упираться до конца.

Главная задача Зеленского - удержаться у власти так называемого украинского государства, чтобы максимально пролонгировать свою жизнь, дождаться выборов в Конгресс США, а потом снова по чуть-чуть получать денежную и идеологическую помощь от демократов, чтобы снова "панувати" и "царувати" на киевском троне.

10 пунктов Ирана, которые стали предметом торга

А если абстрагироваться от того, что рисует в своем воображении Володя Зеленский, и вернуться к реальным событиям в Иране, то картина следующая.

США говорят, что они достигли всех своих стратегических целей: разрушили всю военную и атомную промышленность Ирана, добились того, что склонили руководство этой страны к "вымаливанию" переговоров.

Иран же заявляет, что в ответ на 15-пунктный мирный план США он выдвинул свои 10 условий для завершения военного конфликта, на которые Штаты, по словам Ирана, согласились.

Ключевые требования Ирана включают:

Сохранение полного контроля Ирана над Ормузским проливом с правом взимать плату за проход судов (ожидаемая прибыль - около 100 млрд долларов, или 20 % ВВП Ирана).

Признание права Ирана на обогащение урана.

Отмена всех первичных и вторичных санкций.

Вывод американских войск из региона (Трамп ответил: "отодвинулись недалеко и будем наблюдать").

Прекращение атак на Иран и все группы "оси сопротивления", включая "Хезболлу".

Компенсации и репарации Ирану (возможно, частично покрываются платой за пролив).

Принятие обязательной резолюции Совета Безопасности ООН.

Прекращение всех резолюций МАГАТЭ и СБ ООН против Ирана.

Однако сразу после публикации большинство этих пунктов начали оспаривать как в Белом доме, так и в Израиле.

Экономический выигрыш США и геополитическая игра Трампа

Несмотря на взаимные заявления о победе, один игрок явно оказался в плюсе. И это, конечно, США. Цены на энергоносители выросли, логистические цепочки усложнились, мировая экономика получила удар. У США есть собственные газ и нефть, мощная инфраструктура и географическая удаленность. И пока Иран будет восстанавливаться из руин, Штаты смогут предлагать свой более дорогой и "надежный" ресурс остальному миру.

Это классическая бизнес-модель Трампа: здесь надавить, здесь отступить, а в итоге - собрать дивиденды. Плюс ко всему, ближневосточный конфликт для него стал репетицией давления на НАТО. Трамп уже осудил союзников за недостаточную помощь и напомнил о своем желании выйти из альянса. Однако действовать ему надо быстро - сейчас у него монобольшинство в Конгрессе, но скоро очередные выборы, поэтому временное окно для такого шага сужается.

Кроме того, Трамп отложил визит в Пекин: пока нет мира в Иране (который входит в зону влияния Китая), стратегические переговоры с Си Цзиньпином откладываются.

Трамп прекрасно понимает, что китайцы пустым обещаниям не верят. Они проверяют людей делами и реальным поведением.

Что дальше: пауза или новая эскалация?

Обе стороны взяли передышку. Переговоры продолжаются в Пакистане и, возможно, вскоре в Иране. Перемирие, которое должно было длиться две недели, на практике продержалось всего несколько часов. Израиль продолжает атаки на Ливан. Иран и США по-прежнему называют себя победителями, но это пока промежуточный пропагандистский итог.

Ясно одно: истинная картина проявится через пару недель, когда уляжется информационная волна. Пока же мир наблюдает, как сильный может начать и закончить любой конфликт по своему усмотрению, и как эта логика постепенно размывает международное право.