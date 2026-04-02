Норвежский профессор из университета Осло выдвинул на Нобелевскую премию мира 2026 года сразу двух номинантов - главу киевского режима Зеленского и весь украинский народ. Люди, действительно, заслуживают награды, уверены журналист-новостник Александр Хоровец и историк-обозреватель Артем Строганов, а вот к Зеленскому у авторов подкаста "Че за?.." масса вопросов.

Зеленский и народ Украины: мухи - отдельно, котлеты - отдельно

Народ любой страны - Беларуси, России или Украины - изначально хочет мира. Однако Зеленский выступает лишь символом и "петрушкой", которую используют неоглобалисты. Поэтому премия больше выглядит как политический инструмент.

Последние лет 30 Олимпиаду, Оскар, Грэмми и тому подобное используют не для того, чтобы поощрить людей за их творчество, таланты, изобретение либо вклад в мироустройство, а для того, чтобы выделить тех, кто соответствует текущей повестке.

Это что-то вроде "спецоперации Горбачев 2.0". Зеленскому могут вручить премию, чтобы он носился с ней как с великой наградой, а народ, который реально страдает, будет его проклинать.

Что получит Зеленский и что потеряет Украина

Если не премию мира, то какую-нибудь другую награду Зеленскому, с большой долей вероятности, рано или поздно дадут. Но лишь для того, чтобы утихомирить его. Дальше - почетная синекура:

почетный посол или консул в Зимбабве или, например, в Аргентине;

преподаватель в Лондонском университете или институте Маккейна (того самого, который помогал организовать Майдан 2014 года);

домик в Йоркшире или что-то типа того.

При этом реальная Украина уже в катастрофе. Миллионы людей либо стали инвалидами, либо никогда уже не смогут насладиться той самой Украиной, в которой они когда-то жили; десятки миллионов уже не вернутся домой, потому что послевоенная и тлеющая Украина станет еще хуже - старый режим уйдет, а нового стабилизатора не видно.

Яркий сигнал: Польша уже начинает ставить забор на границе с Украиной. Это не случайность - соседи "незалежной" понимают, что война рано или поздно закончится.

600 тыс. человек с ПТСР и угроза "украинизации" Европы

Особенно тревожно звучит цифра: 600 тыс. украинских мужчин и женщин получили ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). У них нет ни работы, ни семьи, ни дома, ни социальной привязки, ни какого-то достатка. Куда они двинутся после войны? Правильно, в Европу, и в первую очередь в Польшу, где у многих из них живут друзья, родственники.

Эти люди (с ПТСР) умеют только стрелять и ругаться - больше ничего. Они начнут объединяться в банды и этнические ОПГ. И тогда вся Европа будет "украинизирована", но только в самом негативном смысле этого слова. А украинская мафия - это серьезные ребята, которые умеют обращаться с оружием и отстаивать "свой кусок сала".

Мобилизация женщин и конец украинской армии

Зеленский сегодня заявил, что Россия якобы требует отвезти войска из Донбасса в течение двух месяцев. Однако российские военные уже объявили: ЛНР полностью освобождена. Вероятно, освобождение ДНР тоже скоро завершится, причем с огромными потерями для украинской армии.

В Украине уже появляются билборды с призывом женщин на военную службу - в тыл, в аналитику, на линию боевого соприкосновения. Это прямое доказательство тотального дефицита людей. Режим уже полтора-два года занимается "людоловством" через бусификацию. Если начнут забирать и женщин, а волелюбивый народ (которому "разрешили" быть таким на Майдане-2014) не поднимется против режима - существование Украины как этнической нации окажется под большим вопросом.

Но надеемся, что наши слова не станут реальностью и киевский режим одумается, или его заставят одуматься.

Лицемерие Прибалтики и жесткая риторика Беларуси

Литва, Латвия, Эстония и Финляндия фактически дали коридоры украинским беспилотникам для ударов по Санкт-Петербургу и портам Ленинградской области. Они признают: дроны пролетают, их замечает ПВО, но вопросов к Украине не предъявляют, только советуют "бить русского медведя".

Неделю назад премьер-министр и министр обороны одной из прибалтийских стран с разницей в 20-30 минут выдали два противоположных заявления об одном и том же дроне: сначала один из них сказал, что "из Беларуси", потом другой заявил, что дрон "украинский, по информации Киева". В ответ Беларусь четко обозначила свою позицию: никаких красных линий, если решат разговаривать через прицел - ответим сразу, точно и всем, что есть; белорусская армия готовится к войне (хотя сама против нее).

Александр Лукашенко прямо заявил: "Никакого мирного времени быть не может. Мы готовимся к войне. <…> И люди должны понимать: мы абсолютно против войны. Особенно наши офицеры, наши солдаты, Вооруженные Силы. Потому что мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны, но армия для того и предназначена. Если вдруг кто-то решит с нами разговаривать и смотреть на нас через прицелы оружия, мы ответим. К этому и готовимся".