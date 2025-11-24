Череда блэкаутов в Эстонии - в Таллине без света остались более 1 тыс. потребителей

Масштабное отключение электроэнергии произошло в крупнейшем по численности населения районе Таллина. В итоге без света остались более 1 тыс. потребителей.

Это не первый случай - в середине ноября в городе Раквере в школах пропало электричество из-за снегопада, детей отправили домой. В целом в этот день в Эстонии без света оставалось более 4 тыс. домохозяйств.