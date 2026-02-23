Литва вымирает? Власти в Вильнюсе объявили демографический кризис угрозой национальной безопасности. Чтобы подчеркнуть насколько все серьезно, она приравняли его по значимости к "угрозе со стороны России". Т. е. если танки не придут, литовцев все равно не останется.

Через 30 лет Литва может потерять четверть населения. По признанию премьера, прибалтийская страна сталкивается с одним из самых мощных демографических кризисов в Европе. И главная причина даже не отъезд (уезжать уже почти некому), главное - рожать перестали.

Шяуляй - 110 тыс. населения. За 10 лет рождаемость упала вдвое: с 1100 детей до 600. В Радвилишкисе придумали платить по 1500 евро за каждого новорожденного. Сработало? В следующем году родилось на 3 больше.