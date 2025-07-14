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Четыре человека погибли в результате падения самолета под Лондоном

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Четыре человека погибли в результате падения при взлете небольшого самолета в аэропорту Саутенд под Лондоном 13 июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Инцидент с бизнес-джетом Beechcraft King Air B200, направлявшимся в Нидерланды, произошел в воскресенье примерно в 15:45 по местному времени. По свидетельству очевидцев, двухмоторный турбовинтовой самолет упал через несколько секунд после взлета, после чего в небо поднялся огненный шар и столб черного дыма.

Аэропорт продолжает оставаться закрытым. Следствие ведут эксперты Бюро по расследованию авиационных происшествий. Официального заявления от них по поводу жертв авиакатастрофы пока не было.

авиакатастрофакрушение самолета